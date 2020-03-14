Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Denizlispor lige geri döndü! Gençlerbirliği...

1-0 | MAÇ SONUCU

Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

'in 26. haftasında , Denizli Atatürk Stadı'nda 'ni konuk etti. Yeşil-siyahlılar, mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

ve , koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibim 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın tek golü 54. dakikada Hogu Rodallega ile geldi. Kolombiyalı golcü, takımının ve kendisinin tek golünü kaydederek 3 puanı Denizlispor hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Denizlispor, puanını 31'e çıkartırken 10. sırada kendine yer buldu. Gençlerbirliği ise 28 puanla 11 sırada yer aldı.

Denizlispor, gelecek hafta deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

  1. 14.03.2020
  2. Güncelleme: 14.03.2020 15:52
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN