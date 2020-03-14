Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor, Denizli Atatürk Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti. Yeşil-siyahlılar, mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Denizlispor ve Gençlerbirliği, koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibim 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın tek golü 54. dakikada Hogu Rodallega ile geldi. Kolombiyalı golcü, takımının ve kendisinin tek golünü kaydederek 3 puanı Denizlispor hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla Denizlispor, puanını 31'e çıkartırken 10. sırada kendine yer buldu. Gençlerbirliği ise 28 puanla 11 sırada yer aldı.
Denizlispor, gelecek hafta deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.
- 14.03.2020
- Güncelleme: 14.03.2020 15:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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