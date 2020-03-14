Alanyaspor ve Gaziantep FK Akdeniz’de 3 puan peşinde - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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ve FK ’de 3 puan peşinde

Alanyaspor ve Gaziantep FK Akdeniz’de 3 puan peşinde

'de üst sıralardan kopmak istemeyen , alt sıralarla bağını kopartma peşindeki FK'yi konuk edecek.

'de üst sıralardan kopmak istemeyen , alt sıralarla bağını kopartma peşindeki FK'yi konuk edecek. 'nda yarı finaldeki ekibi, ligde ise kötü bir dönemden geçiyor ve son 5 maçını kazanamadı. Antep temsilcisi de deplasmanda 4, toplamda 3 maçtır galibiyete hasret.
  1. 14.3.2020
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