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13 Mart 2020, Cuma
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'dan para cezası

PFDK'dan para cezası

, kulüplere ağır para cezaları kesti. ’a 124, Ankaragücü’ne 170, ’a 20 bin, Denizlispor’a çeşitli nedenlerden 24 bin TL para cezası kesildi.

, kulüplere ağır para cezaları kesti. 'a 124, Ankaragücü'ne 170, 'a 20 bin, Denizlispor'a çeşitli nedenlerden 24 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca Ankaragücü, Kayserispor, , FK ve Denizlispor'un çeşitli tribünlerindeki taraftarlarının elektronik biletleri bloke edildi.
  1. 13.3.2020
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