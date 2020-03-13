Kasımpaşa - Göztepe | CANLI

Süper Lig’in 26. Haftasında heyecan devam ediyor! Ligin dibine demir atan ve bulunduğu konumdan acilen kurtulmak isteyen Kasımpaşa, kritik 90 dakikada Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Göztepe’yi ağırlıyor. Süper Lig’in ikinci yarısında takımın başına geçen Fuat Çapa ile çıkış yakalayan Kasımpaşa, Göztepe maçında galip gelerek 3 puanı cebine koymak ve alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Fuat Çapa’nın yönetimindeki Kasımpaşa son 3 maçında 7 puan almayı başardı. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...
Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden kaleci Fatih Öztürk, Loret Sadiku ve David Pavelka Göztepe maçında forma giyemiyor.. Son iki maçta galibiyet alamayan Göztepe, Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı almayı hedefliyor.
KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ?
Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Süper Lig'de yer alan tüm maçları kapsayan bir karar sonucu seyircisiz oynanıyor.
KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 26. haftasında saat 20.00'da başlayan Kasımpaşa-Göztepe karşılaşması Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanıyor. Mücadelede BeIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 20:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kasımpaşa - Göztepe | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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