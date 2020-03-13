Kasımpaşa - Göztepe | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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Kasımpaşa - Göztepe | CANLI

Süper Lig’in 26. Haftasında heyecan devam ediyor! Ligin dibine demir atan ve bulunduğu konumdan acilen kurtulmak isteyen , kritik 90 dakikada Süper Lig’in güçlü ekiplerinden ’yi ağırlıyor. Süper Lig’in ikinci yarısında takımın başına geçen ile çıkış yakalayan Kasımpaşa, Göztepe maçında galip gelerek 3 puanı cebine koymak ve alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Fuat Çapa’nın yönetimindeki Kasımpaşa son 3 maçında 7 puan almayı başardı. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 26. haftasında ile kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden kaleci , Loret Sadiku ve David Pavelka Göztepe maçında forma giyemiyor.. Son iki maçta galibiyet alamayan Göztepe, Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı almayı hedefliyor.

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ?

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Süper Lig'de yer alan tüm maçları kapsayan bir karar sonucu seyircisiz oynanıyor.


KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 26. haftasında saat 20.00'da başlayan Kasımpaşa-Göztepe karşılaşması Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanıyor. Mücadelede BeIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 13.03.2020 20:01
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