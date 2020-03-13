Kasımpaşa - Göztepe | CANLI

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden kaleci Fatih Öztürk, Loret Sadiku ve David Pavelka Göztepe maçında forma giyemiyor.. Son iki maçta galibiyet alamayan Göztepe, Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı almayı hedefliyor.

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ?

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Süper Lig'de yer alan tüm maçları kapsayan bir karar sonucu seyircisiz oynanıyor.





KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 26. haftasında saat 20.00'da başlayan Kasımpaşa-Göztepe karşılaşması Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanıyor. Mücadelede BeIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.