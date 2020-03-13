Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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Ankaragücü- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

’in 26. Haftasında heyecan devam ediyor! Süper Lig’in 26. Haftasının en kritik maçlarından biri başkent Ankara’da oynanacak. Ankaragücü sahasında ’u ağırlıyor. Fenerbahçe galibiyeti ve oynanan futbol ile büyük beğeni kazanan Ankaragücü son 3 maçında mağlup oldu. İki takım da düşme hattından acilen kurtulmak istiyor. Peki, bu heyecanlı karşılaşma ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?

'in 26. Haftasında muhteşem bir karşılaşma sporseverleri bekliyor. Başkent Ankara'da Ankaragücü ve karşı karşıya geliyor. Devre arasında birçok transfer yapan ve takımın başına 'ı getiren Ankaragücü, Fenerbahçe galibiyetiyle gündeme otursa da 3 maçtır galip gelemiyor. Çaykur Rizespor ise ile yolları ayırdı. Çaykur Rizespor tam 6 maçtır galibiyet yüzü göremiyor. Teknik Direktörlük koltuğuna Ünal Karaman'ı getiren Çaykur Rizespor'da Aminu Umar'ın sakatlığı bulunuyor. Aminu Umar'ın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Ünal Karaman'ın ilk 11'de Milan Skoda ile başlayarak Oğulcan Çağlayan'ı kanat olarak başlatması bekleniyor. Ünal Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor'un en büyük avantajı maçın seyircisiz oynanacak olması.

ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ? NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Düşme hattını yakından ilgilendiren Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı 13 Mart 2020'de saat 20:00'da oynanacak. Karşılaşma Süper Lig'deki tüm maçları kapsayan karar doğrultusunda seyircisiz oynanacak.

ANKARAGÜCÜC-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Ankaragücü-Çaykur Rizespor mücadelesini canlı izlemek isteyen sporseverler Beinsports 2'den canlı izleyebilirler.

  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 13.03.2020 10:45
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