Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig’in 26. Haftasında heyecan devam ediyor! Süper Lig’in 26. Haftasının en kritik maçlarından biri başkent Ankara’da oynanacak. Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Fenerbahçe galibiyeti ve oynanan futbol ile büyük beğeni kazanan Ankaragücü son 3 maçında mağlup oldu. İki takım da düşme hattından acilen kurtulmak istiyor. Peki, bu heyecanlı karşılaşma ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?
Süper Lig'in 26. Haftasında muhteşem bir karşılaşma sporseverleri bekliyor. Başkent Ankara'da Ankaragücü ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Devre arasında birçok transfer yapan ve takımın başına Mustafa Reşit Akçay'ı getiren Ankaragücü, Fenerbahçe galibiyetiyle gündeme otursa da 3 maçtır galip gelemiyor. Çaykur Rizespor ise İsmail Kartal ile yolları ayırdı. Çaykur Rizespor tam 6 maçtır galibiyet yüzü göremiyor. Teknik Direktörlük koltuğuna Ünal Karaman'ı getiren Çaykur Rizespor'da Aminu Umar'ın sakatlığı bulunuyor. Aminu Umar'ın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Ünal Karaman'ın ilk 11'de Milan Skoda ile başlayarak Oğulcan Çağlayan'ı kanat olarak başlatması bekleniyor. Ünal Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor'un en büyük avantajı maçın seyircisiz oynanacak olması.
ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ? NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Düşme hattını yakından ilgilendiren Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı 13 Mart 2020'de saat 20:00'da oynanacak. Karşılaşma Süper Lig'deki tüm maçları kapsayan karar doğrultusunda seyircisiz oynanacak.
ANKARAGÜCÜC-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Ankaragücü-Çaykur Rizespor mücadelesini canlı izlemek isteyen sporseverler Beinsports 2'den canlı izleyebilirler.
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 10:45
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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