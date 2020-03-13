Ankaragücü - Çaykur Rizespor | CANLI
Süper Lig’in 26. haftasında başkent Ankara’da Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Fenerbahçe galibiyeti ve oynanan futbol ile büyük beğeni kazanan Ankaragücü son 3 maçında mağlup oldu. İki takım da düşme hattından acilen kurtulmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 26. haftasında Başkent Ankara'da Ankaragücü ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atilla, Lukasik, Faty, Gerson Rodrigues, Sedat, Michalak, Orgill
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Diomande, Abdullah, Garmash, Boldrin, Samudio, Skoda
İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLARDAN NOTLAR:
Ankaragücü, Süper Lig tarihinde Rizespor'u konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi (7G 5B) ve bu karşılaşmaların yarısında gol yemedi.
Ankaragücü ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Rizespor (1G 3B), rakibine karşı lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.
Süper Lig'de oynadığı son üç maçı da kaybeden Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay göreve geldikten sonra çıktığı ilk üç karşılaşmada yenilgi almamıştı (2G 1B).
Bu sezon Süper Lig'de en az deplasman golü atan takım olan Rizespor (9), aynı zamanda Kayserispor'un (5) ardından en az puan toplayan ekip (8).
Süper Lig'in 2019/20 sezonunda Rizespor'dan (41) daha az net gol pozisyonuna giren tek takım Ankaragücü (35).
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı iç saha maçlarında kalesinde en fazla gol beklentisi gören takım Ankaragücü (26.41 xG). Deplasmanda Rizespor'dan (12.34 xG) daha az gol beklentisi yakalayan tek ekip ise Göztepe (11.54 xG).
Bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü adına rakip fileleri en fazla havalandıran isim olan İlhan Parlak (6), daha önceki iki sezonun toplamında attığı gol sayısını yakalamak için sahaya çıkıyor (2016/17'de 3 gol & 2018/19'da 4 gol).
Rizespor'un Süper Lig'de attığı son sekiz golün beşine doğrudan katkı sağlayan Milan Skoda (4 gol & 1 asist), son iki katkısını dış sahada yaptı (1 gol & 1 asist).
Bu sezon Süper Lig'de Rizespor formasıyla en fazla gol atan üç oyuncudan biri olan Braian Samudio (4; Milan Skoda & Fernando Boldrin ile birlikte), henüz dış sahada fileleri havalandıramadı.
Süper Lig kariyerinde Ankaragücü'ne rakip olduğu dört maçın üçünü gol yemeden kazanan Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman (1B), tek puan kaybını Ağustos 2018'de dış sahada yaşadı (2-2).
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 20:00
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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