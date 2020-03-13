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13 Mart 2020, Cuma
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Ankaragücü - | CANLI

Ankaragücü - Çaykur Rizespor | CANLI

’in 26. haftasında başkent Ankara’da Ankaragücü sahasında ’u ağırlıyor. Fenerbahçe galibiyeti ve oynanan futbol ile büyük beğeni kazanan Ankaragücü son 3 maçında mağlup oldu. İki takım da düşme hattından acilen kurtulmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizden takip edebilirsiniz...

'in 26. haftasında Başkent Ankara'da Ankaragücü ve karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM


İLK 11'LER

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atilla, Lukasik, Faty, Gerson Rodrigues, Sedat, Michalak, Orgill

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Diomande, Abdullah, Garmash, Boldrin, Samudio, Skoda

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLARDAN NOTLAR:

Ankaragücü, Süper Lig tarihinde Rizespor'u konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi (7G 5B) ve bu karşılaşmaların yarısında gol yemedi.

Ankaragücü ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Rizespor (1G 3B), rakibine karşı lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.
Süper Lig'de oynadığı son üç maçı da kaybeden Ankaragücü, göreve geldikten sonra çıktığı ilk üç karşılaşmada yenilgi almamıştı (2G 1B).

Bu sezon Süper Lig'de en az deplasman golü atan takım olan Rizespor (9), aynı zamanda Kayserispor'un (5) ardından en az puan toplayan ekip (8).
Süper Lig'in 2019/20 sezonunda Rizespor'dan (41) daha az net gol pozisyonuna giren tek takım Ankaragücü (35).

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı iç saha maçlarında kalesinde en fazla gol beklentisi gören takım Ankaragücü (26.41 xG). Deplasmanda Rizespor'dan (12.34 xG) daha az gol beklentisi yakalayan tek ekip ise Göztepe (11.54 xG).

Bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü adına rakip fileleri en fazla havalandıran isim olan İlhan Parlak (6), daha önceki iki sezonun toplamında attığı gol sayısını yakalamak için sahaya çıkıyor (2016/17'de 3 gol & 2018/19'da 4 gol).

Rizespor'un Süper Lig'de attığı son sekiz golün beşine doğrudan katkı sağlayan Milan Skoda (4 gol & 1 asist), son iki katkısını dış sahada yaptı (1 gol & 1 asist).

Bu sezon Süper Lig'de Rizespor formasıyla en fazla gol atan üç oyuncudan biri olan Braian Samudio (4; Milan Skoda & Fernando Boldrin ile birlikte), henüz dış sahada fileleri havalandıramadı.

Süper Lig kariyerinde Ankaragücü'ne rakip olduğu dört maçın üçünü gol yemeden kazanan Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman (1B), tek puan kaybını Ağustos 2018'de dış sahada yaşadı (2-2).

  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 13.03.2020 20:00
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