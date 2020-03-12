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12 Mart 2020, Perşembe
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'de 26. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor

'de 26. hafta oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Haftanın açılış maçlarında 13 Mart Cuma günü MKE Ankaragücü ile ve Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Derbi mücadelesinde ise 15 Mart Pazar günü , 'ı konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN:

20.00 MKE Ankaragücü- (Eryaman)

20.00 Kasımpaşa- ()

14 MART CUMARTESİ:

14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği ( Atatürk)

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)

15 MART PAZAR:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

19.00 - ()

16 MART PAZARTESİ:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup ()

  1. 12.03.2020
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