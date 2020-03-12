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12 Mart 2020, Perşembe
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2 ekibi 'ya sevk edildi

2 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nde 12.03.2020  tarihinde 'na yapılan sevk raporları resmi site üzerinden açıklandı.

() 12.03.20 tarihli sevklerini duyurdu.

RESMİ SİTEDEN AÇIKLANAN SEVKLER ŞU ŞEKİLDE:

1- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 11.03.2020 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle 'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 11.03.2020 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 19:09
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