Süper Lig'de zirve karıştı! İşte haftanın panoraması

Süper Lig'in 25. haftası da geride kaldı. Bu sezon şampiyonluk kovalayan takımlardan Trabzonspor, art arda 2. deplasmanında da kazanamadı. Gaziantepspor ile 1-1 berabere kaldılar. 90+2'de Abdülkadir Ömür'ün rakipten çalıp, Nwakaeme'nin attığı gole VAR'a bakılıp faul kararı verilmesi otoriteleri şaşırttı. Ancak Fırtına geçmişi değil, önündeki maçları düşünüyor. Hedef önce Malatyaspor'u yenmek ardından 'sezon finali' gibi maçta Başakşehir'i devirmek. Galatasaray sezonun en iyi oyunlarından birini sergilediği maçta Sivasspor'a takıldı.

BAŞAKŞEHİR 4'TE 4 YAPTI

Okan Buruk ve öğrencileri Avrupa Ligi'nde olduğu gibi Süper Lig'de de yollarına dolu dizgin devam ediyorlar. Herkesin çekindiği Göztepe deplasmanından 3 gollü zafer ile dönmeyi başardılar. Demba Ba öyle bir gol attı ki gözlerimizin pasını sildi. Başakşehir ciddi fikstür avantajıyla geçen yıllardaki hatasını tekrarlamayarak mutlu sona ulaşmayı planlıyor. Fenerbahçe ise bir türlü toparlanamıyor. Beşiktaş ve Başakşehir'i evinde yenen, deplasmanda Rizespor ve G.Antep engellerini geçen Kanarya bu 4 maçlık serisinin ardından tam 6 karşılaşmadır 3 puana hasret kaldı.

HAFTANIN ASISTI: KAMİL AHMET (TRABZONSPOR)

Bordo-mavililerin Gaziantepspor maçında Ekuban ile bulduğu golün yarısı Kamil Ahmet'e yazılır. Başarılı oyuncu 50 metre topu sürüp pasını verdi.

HAFTANIN KURTARIŞI: SERKAN KIRINTILI (KONYASPOR)

Anadolu ekibinin başarılı kalecisi Malatyaspor maçında mutlak golü önledi. Karşı karşıya pozisyonda açıyı kapatıp Bifouma'ya gol şansı tanımadı.

HAFTANIN TAKIMI: BAŞAKŞEHIR

İstanbul temsilcisi Göztepe'yi deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Bu görkemli galibiyeti ile Süper Lig'in zirvesindeki yerini korudu.

HAFTANIN SÖZÜ: FATİH TERİM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor mücadelesi sonrası hakemin performansını değerlendirirken kendi oyuncusuna da kızdı. Sarı-kırmızılıların çalıştırıcısı "Saracchi'nin yerdeyken yaptığı bir hareket var. Direkt kırmızı kart görmesi gerekirdi" ifadelerini kullandı.

HAFTANIN FOTOĞRAFI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde her statta çok güzel görüntüler vardı. Yeni Malatyasporlu taraftarlar da bu güzel kareyi verdi. HAFTANN OLAYI

6 BERABERLIK ÇIKTI

Süper Lig'de sona doğru yaklaşılırken maçların zorluk derecesi de artmaya başladı. Bu hafta 9 maçtan sadece 3 takım galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa haftayı 3 puanla kapatan takımlar oldular. 18 takım arasından sadece Göztepe gol atamadı. Hakemler 9 karşılaşmada tam 4 kez kırmızı kartlarına başvurdular.

HAFTANIN YILDIZI: DEMBA BA (BAŞAKŞEHİR)

İNENLER

YENI MALATYA

HAKEMLER

ALANYASPOR

B.KORKMAZ

ÇIKANLAR

FEGHOULI

VISCA

BEŞIKTAŞ

KASIMPAŞA

CEZA TAHTASI

KIRMIZI KART: Epureanu (Başakşehir) Tolgay (Fenerbahçe) Chebake (Y.Malatya) Serkan (Konyaspor).

SARI KART: Soner (Göztepe), Baiano (Alanya), Ozan Tufan, Altay, Serdar Aziz, (F.Bahçe), Murawski (Denizlispor), Fernando (Sivasspor)

HAFTANIN GOLÜ: DEMBA BA (BAŞAKŞEHIR)

Başakşehirli futbolcular jeneriklik goller atmayı sürdürüyor. İstanbul ekibinin 34 yaşındaki yıldızı uçan vole ile Göztepe ağlarını havalandırdı.

HAFTANIN HOCASI: OKAN BURUK (BAŞAKŞEHIR)

Başakşehir uzun yıllar Abdullah Avcı ile çalıştıktan sonra Okan Buruk'un performansı merak ediliyordu. Ligde 4. haftada 14. sırada bulunan Başakşehir, hocasıyla uyumu sağladı ve şimdi liderler. Bu hafta da Buruk'un kusursuz taktiğiyle Göztepe'yi 3 golle geçtiler.

GOL KRALLIĞI

Sörloth .........TRABZON ..... 19

Cisse............ALANYA ........ 16

Jahovic........ANTALYA ....... 13

Muriç ...........F.BAHÇE ........13

Stancu .........G.BİRLİĞİ ........ 12

Yatabare ......SİVASSPOR ....11

Burak ...........BEŞİKTAŞ........11

ASIST KRALLIĞI

Visca .............BAŞAKŞEHİR 11

Ömer ............G.SARAY .......10

Caner ............BEŞİKTAŞ....... 9

Guilherme ....TRABZON .......6

Ljajic..............BEŞİKTAŞ........6

Kruse ............F.BAHÇE ........ 6

Mensah ........KAYSERİ ......... 6

* Sofiane Feghouli, Sivas"a karşı 1 gol, 1 asistle oynadı. Galatasaray kariyerinde 37 gole etki tetti.

* Gol krallığında ilk sırada bulunan Alexander Sörloth stop etti. Norveçli yıldız 2 haftadır fileleri havalandıramıyor.

* Beşiktaş'ın 37 yaşındaki futbolcusu Atiba gençlere taş çıkarıyor. Son maçta 11 ikili mücadele kazandı.

* Fenerbahçe galibiyeti unuttu. Sarı-lacivertlilerin 3 puan hasreti 6 maça çıktı. Denizlispor'u da yenemediler.