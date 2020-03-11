Süper Lig'de zirve karıştı! İşte haftanın panoraması

Trabzonspor deplasmanda G.Antep engelini aşabilirdi. Golünü de attı ancak VAR saymadı. Fırtına şimdi Malatya ve Başakşehir'i bekliyor. Galatasaray çok iyi oynadığı maçta Sivas'ı yenemedi. Kritik 2 puan kaybetti. Ancak gelecek maçlar için umut verdi. F.Bahçe, Denizli ile berabere kaldı. 3 puanı unuttu. Başakşehir, her takımın çekindiği Göztepe deplasmanından görkemli futbol, Demba Ba'nın nefis golü ve 3 puan ile döndü. Fikstürleri de açık.
Süper Lig'in 25. haftası da geride kaldı. Bu sezon şampiyonluk kovalayan takımlardan Trabzonspor, art arda 2. deplasmanında da kazanamadı. Gaziantepspor ile 1-1 berabere kaldılar. 90+2'de Abdülkadir Ömür'ün rakipten çalıp, Nwakaeme'nin attığı gole VAR'a bakılıp faul kararı verilmesi otoriteleri şaşırttı. Ancak Fırtına geçmişi değil, önündeki maçları düşünüyor. Hedef önce Malatyaspor'u yenmek ardından 'sezon finali' gibi maçta Başakşehir'i devirmek. Galatasaray sezonun en iyi oyunlarından birini sergilediği maçta Sivasspor'a takıldı.
BAŞAKŞEHİR 4'TE 4 YAPTI
Okan Buruk ve öğrencileri Avrupa Ligi'nde olduğu gibi Süper Lig'de de yollarına dolu dizgin devam ediyorlar. Herkesin çekindiği Göztepe deplasmanından 3 gollü zafer ile dönmeyi başardılar. Demba Ba öyle bir gol attı ki gözlerimizin pasını sildi. Başakşehir ciddi fikstür avantajıyla geçen yıllardaki hatasını tekrarlamayarak mutlu sona ulaşmayı planlıyor. Fenerbahçe ise bir türlü toparlanamıyor. Beşiktaş ve Başakşehir'i evinde yenen, deplasmanda Rizespor ve G.Antep engellerini geçen Kanarya bu 4 maçlık serisinin ardından tam 6 karşılaşmadır 3 puana hasret kaldı.
HAFTANIN ASISTI: KAMİL AHMET (TRABZONSPOR)
Bordo-mavililerin Gaziantepspor maçında Ekuban ile bulduğu golün yarısı Kamil Ahmet'e yazılır. Başarılı oyuncu 50 metre topu sürüp pasını verdi.
HAFTANIN KURTARIŞI: SERKAN KIRINTILI (KONYASPOR)
Anadolu ekibinin başarılı kalecisi Malatyaspor maçında mutlak golü önledi. Karşı karşıya pozisyonda açıyı kapatıp Bifouma'ya gol şansı tanımadı.
HAFTANIN TAKIMI: BAŞAKŞEHIR
İstanbul temsilcisi Göztepe'yi deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Bu görkemli galibiyeti ile Süper Lig'in zirvesindeki yerini korudu.
HAFTANIN SÖZÜ: FATİH TERİM
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor mücadelesi sonrası hakemin performansını değerlendirirken kendi oyuncusuna da kızdı. Sarı-kırmızılıların çalıştırıcısı "Saracchi'nin yerdeyken yaptığı bir hareket var. Direkt kırmızı kart görmesi gerekirdi" ifadelerini kullandı.
HAFTANIN FOTOĞRAFI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde her statta çok güzel görüntüler vardı. Yeni Malatyasporlu taraftarlar da bu güzel kareyi verdi. HAFTANN OLAYI
6 BERABERLIK ÇIKTI
Süper Lig'de sona doğru yaklaşılırken maçların zorluk derecesi de artmaya başladı. Bu hafta 9 maçtan sadece 3 takım galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa haftayı 3 puanla kapatan takımlar oldular. 18 takım arasından sadece Göztepe gol atamadı. Hakemler 9 karşılaşmada tam 4 kez kırmızı kartlarına başvurdular.
HAFTANIN YILDIZI: DEMBA BA (BAŞAKŞEHİR)
İNENLER
YENI MALATYA
HAKEMLER
ALANYASPOR
B.KORKMAZ
ÇIKANLAR
FEGHOULI
VISCA
BEŞIKTAŞ
KASIMPAŞA
CEZA TAHTASI
KIRMIZI KART: Epureanu (Başakşehir) Tolgay (Fenerbahçe) Chebake (Y.Malatya) Serkan (Konyaspor).
SARI KART: Soner (Göztepe), Baiano (Alanya), Ozan Tufan, Altay, Serdar Aziz, (F.Bahçe), Murawski (Denizlispor), Fernando (Sivasspor)
HAFTANIN GOLÜ: DEMBA BA (BAŞAKŞEHIR)
Başakşehirli futbolcular jeneriklik goller atmayı sürdürüyor. İstanbul ekibinin 34 yaşındaki yıldızı uçan vole ile Göztepe ağlarını havalandırdı.
HAFTANIN HOCASI: OKAN BURUK (BAŞAKŞEHIR)
Başakşehir uzun yıllar Abdullah Avcı ile çalıştıktan sonra Okan Buruk'un performansı merak ediliyordu. Ligde 4. haftada 14. sırada bulunan Başakşehir, hocasıyla uyumu sağladı ve şimdi liderler. Bu hafta da Buruk'un kusursuz taktiğiyle Göztepe'yi 3 golle geçtiler.
GOL KRALLIĞI
Sörloth .........TRABZON ..... 19
Cisse............ALANYA ........ 16
Jahovic........ANTALYA ....... 13
Muriç ...........F.BAHÇE ........13
Stancu .........G.BİRLİĞİ ........ 12
Yatabare ......SİVASSPOR ....11
Burak ...........BEŞİKTAŞ........11
ASIST KRALLIĞI
Visca .............BAŞAKŞEHİR 11
Ömer ............G.SARAY .......10
Caner ............BEŞİKTAŞ....... 9
Guilherme ....TRABZON .......6
Ljajic..............BEŞİKTAŞ........6
Kruse ............F.BAHÇE ........ 6
Mensah ........KAYSERİ ......... 6
* Sofiane Feghouli, Sivas"a karşı 1 gol, 1 asistle oynadı. Galatasaray kariyerinde 37 gole etki tetti.
* Gol krallığında ilk sırada bulunan Alexander Sörloth stop etti. Norveçli yıldız 2 haftadır fileleri havalandıramıyor.
* Beşiktaş'ın 37 yaşındaki futbolcusu Atiba gençlere taş çıkarıyor. Son maçta 11 ikili mücadele kazandı.
* Fenerbahçe galibiyeti unuttu. Sarı-lacivertlilerin 3 puan hasreti 6 maça çıktı. Denizlispor'u da yenemediler.
- 11.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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