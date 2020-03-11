Süper Lig'de zirve karıştı! İşte haftanın panoraması - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Süper Lig'de zirve karıştı! İşte haftanın panoraması

'de zirve karıştı! İşte panoraması

Süper Lig'de zirve karıştı! İşte haftanın panoraması

deplasmanda G.Antep engelini aşabilirdi. Golünü de attı ancak VAR saymadı. Fırtına şimdi Malatya ve 'i bekliyor. çok iyi oynadığı maçta Sivas'ı yenemedi. Kritik 2 puan kaybetti. Ancak gelecek maçlar için umut verdi. F.Bahçe, Denizli ile berabere kaldı. 3 puanı unuttu. Başakşehir, her takımın çekindiği deplasmanından görkemli futbol, 'nın nefis golü ve 3 puan ile döndü. Fikstürleri de açık.

'in 25. haftası da geride kaldı. Bu sezon şampiyonluk kovalayan takımlardan , art arda 2. deplasmanında da kazanamadı. Gaziantepspor ile 1-1 berabere kaldılar. 90+2'de Abdülkadir Ömür'ün rakipten çalıp, Nwakaeme'nin attığı gole VAR'a bakılıp faul kararı verilmesi otoriteleri şaşırttı. Ancak Fırtına geçmişi değil, önündeki maçları düşünüyor. Hedef önce Malatyaspor'u yenmek ardından 'sezon finali' gibi maçta 'i devirmek. sezonun en iyi oyunlarından birini sergilediği maçta 'a takıldı.

BAŞAKŞEHİR 4'TE 4 YAPTI
ve öğrencileri Avrupa Ligi'nde olduğu gibi Süper Lig'de de yollarına dolu dizgin devam ediyorlar. Herkesin çekindiği deplasmanından 3 gollü zafer ile dönmeyi başardılar. öyle bir gol attı ki gözlerimizin pasını sildi. Başakşehir ciddi fikstür avantajıyla geçen yıllardaki hatasını tekrarlamayarak mutlu sona ulaşmayı planlıyor. ise bir türlü toparlanamıyor. ve Başakşehir'i evinde yenen, deplasmanda Rizespor ve G.Antep engellerini geçen Kanarya bu 4 maçlık serisinin ardından tam 6 karşılaşmadır 3 puana hasret kaldı.

HAFTANIN ASISTI: (TRABZONSPOR)
Bordo-mavililerin Gaziantepspor maçında Ekuban ile bulduğu golün yarısı Kamil Ahmet'e yazılır. Başarılı oyuncu 50 metre topu sürüp pasını verdi.

HAFTANIN KURTARIŞI: SERKAN KIRINTILI (KONYASPOR)
Anadolu ekibinin başarılı kalecisi Malatyaspor maçında mutlak golü önledi. Karşı karşıya pozisyonda açıyı kapatıp Bifouma'ya gol şansı tanımadı.

HAFTANIN TAKIMI: BAŞAKŞEHIR
temsilcisi Göztepe'yi deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Bu görkemli galibiyeti ile Süper Lig'in zirvesindeki yerini korudu.

HAFTANIN SÖZÜ:
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor mücadelesi sonrası hakemin performansını değerlendirirken kendi oyuncusuna da kızdı. Sarı-kırmızılıların çalıştırıcısı "Saracchi'nin yerdeyken yaptığı bir hareket var. Direkt kırmızı kart görmesi gerekirdi" ifadelerini kullandı.

HAFTANIN FOTOĞRAFI
8 Mart 'nde her statta çok güzel görüntüler vardı. Yeni Malatyasporlu taraftarlar da bu güzel kareyi verdi. HAFTANN OLAYI

6 BERABERLIK ÇIKTI
Süper Lig'de sona doğru yaklaşılırken maçların zorluk derecesi de artmaya başladı. Bu hafta 9 maçtan sadece 3 takım galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa haftayı 3 puanla kapatan takımlar oldular. 18 takım arasından sadece Göztepe gol atamadı. Hakemler 9 karşılaşmada tam 4 kez kırmızı kartlarına başvurdular.

HAFTANIN YILDIZI: DEMBA BA (BAŞAKŞEHİR)

İNENLER
YENI MALATYA

HAKEMLER

ALANYASPOR

B.KORKMAZ

ÇIKANLAR
FEGHOULI

VISCA

BEŞIKTAŞ

KASIMPAŞA

CEZA TAHTASI
KIRMIZI KART: Epureanu (Başakşehir) Tolgay (Fenerbahçe) Chebake (Y.Malatya) Serkan (Konyaspor).
SARI KART: Soner (Göztepe), Baiano (Alanya), , Altay, , (F.Bahçe), Murawski (Denizlispor), Fernando (Sivasspor)

HAFTANIN GOLÜ: DEMBA BA (BAŞAKŞEHIR)
Başakşehirli futbolcular jeneriklik goller atmayı sürdürüyor. İstanbul ekibinin 34 yaşındaki yıldızı uçan vole ile Göztepe ağlarını havalandırdı.

HAFTANIN HOCASI: OKAN BURUK (BAŞAKŞEHIR)
Başakşehir uzun yıllar Abdullah Avcı ile çalıştıktan sonra Okan Buruk'un performansı merak ediliyordu. Ligde 4. haftada 14. sırada bulunan Başakşehir, hocasıyla uyumu sağladı ve şimdi liderler. Bu hafta da Buruk'un kusursuz taktiğiyle Göztepe'yi 3 golle geçtiler.

GOL KRALLIĞI
Sörloth ......... ..... 19

Cisse............ALANYA ........ 16

Jahovic........ANTALYA ....... 13

Muriç ...........F.BAHÇE ........13

Stancu .........G.BİRLİĞİ ........ 12

Yatabare ......SİVASSPOR ....11

Burak ...........BEŞİKTAŞ........11

ASIST KRALLIĞI
Visca .............BAŞAKŞEHİR 11

Ömer ............G.SARAY .......10

Caner ............BEŞİKTAŞ....... 9

Guilherme ....TRABZON .......6

Ljajic..............BEŞİKTAŞ........6

Kruse ............F.BAHÇE ........ 6

Mensah ........KAYSERİ ......... 6

* Sofiane Feghouli, Sivas"a karşı 1 gol, 1 asistle oynadı. Galatasaray kariyerinde 37 gole etki tetti.

* Gol krallığında ilk sırada bulunan Alexander Sörloth stop etti. Norveçli yıldız 2 haftadır fileleri havalandıramıyor.

* Beşiktaş'ın 37 yaşındaki futbolcusu Atiba gençlere taş çıkarıyor. Son maçta 11 ikili mücadele kazandı.

* Fenerbahçe galibiyeti unuttu. Sarı-lacivertlilerin 3 puan hasreti 6 maça çıktı. Denizlispor'u da yenemediler.

  1. 11.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süper Lig'de zirve karıştı! İşte haftanın panoraması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN