Nabızlar 180! Bu iki maça kalp dayanmaz
G.Saray-Beşiktaş ve Trabzon-Başakşehir maçları şampiyonluk yarışını yeniden şekillendirecek. Dev kapışmalar öncesi heyecan doruğa çıkarken takımların son durumu şöyle...
ALTI PUANLIK MAÇ: TRABZON-BAŞAKŞEHİR
Fırtına bugün deplasmanda Malatya'yı pazar günü de evinde Başakşehir'i yenmeye şartlanmış durumda. Hüseyin Çimşir, G.Saray'ın Beşiktaş ile oynayacağı haftada, tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Ligde son 4 maçını da kazanan M. Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Epureanu dışında eksik yok.
KRALLARIN SAVAŞI: GALATASARAY-BEŞİKTAŞ
Dev derbi iki gol kralının kapışmasına sahne olacak. Falcao son 7 maçta 8 gol atarken, Burak ise son 7 maçta 6 kez ağları sarstı. Fatih Terim son dönemdeki iyi futbolu, taraftar gücüyle birleştirip kazanmayı planlıyor. Sergen Yalçın da Beşiktaş'ı yeniden yarışa ortak etmek için galibiyet hesapları yapıyor.
- 11.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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