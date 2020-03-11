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11 Mart 2020, Çarşamba
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Nabızlar 180! Bu iki maça kalp dayanmaz

Nabızlar 180! Bu iki maça kalp dayanmaz

G.Saray- ve Trabzon- maçları şampiyonluk yarışını yeniden şekillendirecek. Dev kapışmalar öncesi heyecan doruğa çıkarken takımların son durumu şöyle...

ALTI PUANLIK MAÇ: TRABZON-BAŞAKŞEHİR

Fırtına bugün deplasmanda 'yı pazar günü de evinde 'i yenmeye şartlanmış durumda. Hüseyin Çimşir, G.Saray'ın ile oynayacağı haftada, tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Ligde son 4 maçını da kazanan M. Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Epureanu dışında eksik yok.

KRALLARIN SAVAŞI: GALATASARAY-BEŞİKTAŞ

Dev derbi iki gol kralının kapışmasına sahne olacak. Falcao son 7 maçta 8 gol atarken, Burak ise son 7 maçta 6 kez ağları sarstı. son dönemdeki iyi futbolu, taraftar gücüyle birleştirip kazanmayı planlıyor. da Beşiktaş'ı yeniden yarışa ortak etmek için galibiyet hesapları yapıyor.

  1. 11.3.2020
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