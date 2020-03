Futbolun otoriteleri gündemi değerlendirdi! "Radikal karar şart"

Galatasaray penaltı nedeniyle, Sivas da Saracci'nin atılmaması sebebiyle hakem Mete Kalkavan'dan şikayetçi. Türkiye'de hakemler nasıl düzelir, neler yapılmalı?

Zeki Uzundurukan: Hakemlerimiz (birkaç isim dışında) formsuz ve başarısız.... Hakemleri iyi eğitmek lazım. Hakemlik mesleği babadan-oğula geçen bir sistemden kurtulmalı. Mete Kalkavan'ın da maçın sonucuna etki edecek hataları oldu. Hem Sivasspor hem de Galatasaray hakeme tepki göstermekte haklı...

Reha Kapsal: Bu kısırdöngü içinde hep bunları konuşacağız. Her hafta bir takım mağdur oluyor. Radikal kararlar alınmadan bu iş çözülmez. İyi performans göstermeyen hakemlerin biletleri kesilmeli. TFF ve MHK bu konuda işbirliği yapmalı. Başarısız ve art niyetli hakemlerin, adalet değil de kendi kafasına göre hareket eden, tüm takımlara karşı yanlış kararları ile sıkıntı oluşturan bütün hakemlere ciddi bir operasyon yapılmalı ki diğerleri de mesajı alsın ve ona göre davransın.

Serkan Korkmaz: Hakemler futbol dünyası ile daha çok bütünleşmeli. Her şeyden bağımsız, kendi dinamikleri olan çok tuhaf bir klan gibiler. Teknik adamlar, menajerler, futbolcular, seçilmiş-atanmış yöneticiler, taraftar ve medya bir yana hakemler bir yana. Gerçekten bu izole ve son derece kopuk varoluşlarını 'hiç' anlamlandıramıyorum. Hayır yani nedir bu gizem. Alt tarafı bir oyun ve o oyununun aslında çok da önemli olmaması gereken bir parçasısınız. Kim TV'sini bir maçta bir hakemi izlemek için açar, kim bir stadyuma bir hakem performansı görmek için gider; 'Hiç kimse!' E peki nedir bu derece gizemli, ulaşılmaz ve kopuk kılan şey sizi… Şeffaf olunsun. Tüm ezberler bozulmalı hakemliğe dair.



FENERBAHÇE KURBAN EDİLDİ

Ersun Yanal sonrası Fenerbahçe yine puan kaybetti. Daha köklü bir değişiklik mi yapılmalı, Fenerbahçe bu durumdan nasıl çıkabilir?

Zeki Uzundurukan: Fenerbahçe de bu sezon çok maçta hakem hatalarına kurban gitti. Hakem hatalarından sonra (haklı olarak) Fenerbahçeli yöneticiler, MHK'yi eleştirdiler. Takım da sahaya odaklanamadı bir türlü. Ersun Yanal da formsuz olunca, şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe lige de erken havlu attı. Fenerbahçe bu sezonu bir şekilde en iyi noktada bitirmeli. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk şansı sürüyor Fenerbahçe'nin. Kupa şampiyonluğu, sezonun bütün olumsuzluklarını örtebilir. Yeni sezon için de çok iyi planlama yapmak zorundalar. Fenerbahçe'nin çok deneyimli bir teknik direktöre ihtiyacı var.

Reha Kapsal: Ersun Yanal'ın performansı ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğunda rekabeti oluşturamadığını söyleyebilirim. Ama bence lig yine de Yanal ile bitmeliydi. Emre Belözoğlu da Avrupa geçmişi olan tecrübeli bir isim. Ama teknik adamlık farklı bir olay. Yanal sonrası için plan yapılmalı ve ertesi gün bir teknik adam göreve başlamalıydı. Ali Koç ve yönetiminin Yanal sonrası hemen B, C planlarını hayata geçirmesi gerekirdi. Bunu yapmamalarının nedeni bana göre, gelen teknik adamı geriye kalan haftalarda yıpratmak istememeleri. Sezon başında doğru hoca ile sıfırdan başlamak istiyorlar. Bu doğru bir düşünce. Madem öyle Ersun Yanal'la kalan 2.5 aylık süreci tamamlamaları gerekiyordu. KORKMAZ: Fenerbahçe kendi ezberini ivedilikle bozmalı. Şu an yapılacak en iyi şey hem yapılandırıcı hem de yarışmacı özellikleri içinde barındıran ''uzun vadeli'' ve ''gerçek'' bir teknik heyetle anlaşmak. Gelecek sezonu kurtarmak adına bu şart. Fenerbahçe gibi büyük markalar her zorluğun üstesinden gelecek potansiyele sahiptir.

G.SARAY DERBİYİ KAZANIR

Trabzon-Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş maçları var. Sizce nasıl bir sonuç çıkabilir?

Zeki Uzundurukan: Ne hafta ama... Bu maçlar kadar bu maçları yönetecek hakemler de önemli... Hakemler, bu iki maçı adaletli yönetmeli. VAR iyi çalışmalı. Trabzonspor, erteleme maçında bugün Malatyaspor'u yenerse lider olacak. Bu moralmotivasyon, Trabzonspor'u Başakşehir maçında da galibiyete taşır diye düşünüyorum. Galatasaray son haftalarda müthiş futbol oynuyor. Ama Sergen Yalçın'la birlikte çok iyi oynayan, rakiplerine pençelerini çıkaran bir Kartal var. Galatasaray galibiyete yakın taraf. Beşiktaş kazanırsa da hiç şaşırmam...

Reha Kapsal: Bu haftayı son düzlüğe çıkmadan keskin viraj gibi düşünüyorum. 4 takımın kaderi bu hafta sonu net belli olur diyemem. Ben 30. hafta sonunda tablonun netleşeceğini düşünüyorum ama galip gelen takımlar son düzlüğe büyük bir öz güvenle girecek.

Serkan Korkmaz: Bu maçlar şampiyonluğun kaderini tayin edecek. Her ikisinde de her üç sonuca şaşırmam ama ev sahibi takımları az da olsa favori görüyorum. Umarım hakem faciaları yaşanmaz.

TFF ŞAMPİYON YAPAMAZ

Sizce TFF ve MHK bir takımı şampiyon mu yapmak istiyor? Ligde tüm bu hatalar, yaşananlar art niyetli mi?

Zeki Uzundurukan: Şu bir gerçek ki, her sezon TFF ve MHK'ye bütün kulüplerden tepkiler, eleştiriler geliyor. TFF ve MHK, Türk futbolunu en adil biçimde yönetirlerse sorun kalmaz. Ama hakem hataları işi çığırından çıkarıyor. Bu iki kurumun, bir takımı şampiyon yapmak için gayret gösterdiklerine inanmıyorum. Lobisi güçlü olan takımlar, TFF'yi ve MHK'yi, hakemleri etki altına alabilirler. Etki altına almak şampiyon olmaya yetmez. Şampiyonluk için güçlü bir kadroda gerekli.

Reha Kapsal: Hakemler futbolun içinden gelmediğinden pozisyon yorumları ve futbol bilgileri zayıf. Bununla beraber birileri onları buralara getirmişse, bir diyet borçları varsa onun için kafaları da rahat değil. Hangi maç ve takım olursa olsun bu böyledir. Ben 'TFF bir takımı şampiyon yapmak istiyor' söylemine katılmıyorum. Kalan 9 haftada buna hem TFF hem MHK'nin daha bir dikkat etmesi gerek. Bütün konsantrasyonlarını buraya vermeliler. Saniyelik hakem kararı belki bir takımı şampiyon yapacak, bir takımı da küme düşürecek.

Serkan Korkmaz: Tüm hataların art niyetli olduğunu söylemek insani olmaz. Kaleci hata yapıyor, hoca hata yapıyor, golcü hata yapıyor, kameraman da yorumcu da spiker de hata yapıyor. Hakemlerin üstlerinden, kamuoyundan gelen mesajlarla kafası hemencecik karışıveriyor. Güçlü bir karaktere sahip olan, ahlaklı, bilgili ve deneyimli bir hakem hata yaptığında da inanın kimse sorun etmiyor. Hele hele VAR'dan sonra, VAR'ın da etkin ve hakkaniyetli kullanımıyla zaten hata yapmanın çok zor olduğu bir döneme girdik.