Abdulkadir Bitigen'in ilk derbisi! İşte yönettiği maçlar - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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Abdulkadir Bitigen'in ilk derbisi! İşte yönettiği maçlar

Abdulkadir Bitigen'in ilk derbisi! İşte yönettiği maçlar

'in 26. haftasındaki - derbisini yönetecek olan hakem Abdulkadir Bitigen kariyerinde ilk kez bir derbi maçında görev alacak.

'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü oynanacak olan - derbisinin hakemi belli oldu. 'ndan yapılan açıklamaya göre bu önemli müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile İsmail Şencan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak. VAR'da görev alacakken, AVAR'da da ile Serkan Olguncan yer alacak. bölgesi hakemi olan Bitigen kariyerinde ilk kez bir derbi müsabakasında düdük çalacak.
Abdulkadir Bitigen bu sezon 12 Süper Lig, 1 de maçında görev aldı. Bitigen son olarak 'un 'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çaldı.

37 yaşındaki hakem bugüne kadar Galatasaray'ın 6 müsabakasını yönetti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bitigen Beşiktaş'ın ise 2 mücadelesinde düdük çaldı. Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 1 galibiyet alırken, 1 de mağlubiyet yaşadı.

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 14:20
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