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10 Mart 2020, Salı
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Haberler Süper Lig Etik Kurulu sevkleri açıklandı

sevkleri açıklandı

Etik Kurulu sevkleri açıklandı

'na bağlı Hukuk Müşavirliği'nce 10.03.2020 tarihinde 'na yapılan sevk rapoları resmi site üzerinden açıklandı.

Hukuk Müşavirliği tarafından 'na yapılan sevk raporları duyuruldu.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, 07.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SEMİH ÖZSOY'un, 08.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.

  1. 10.03.2020
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