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06 Mart 2020, Cuma
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'ya birlik mesajı

Avrupa'ya birlik mesajı

, Başkanı ’ın davetiyle Kopenhag maçına başkanlarla çıkarma yapacak.

Vakfı'nın Olağan Toplantısı Başkanı ve kulüplerinin başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Birlik ve Başkanı , lisans ve yayıncı kuruluşla ilgili konuların yanı sıra 'nı daha iyi bir hale getirmek için TFF'yle görüşme kararı aldıklarını belirtirken, 17 kulüp başkanının da 'in Kopenhag ile oynaya cağı maçı tribünde izleme konusunda ortak karar aldığını açıkladı. Başakşehir Başkanı da yaptığı açıklamada, "Hepimizin ligde rakip olduğunu ama 'da bir olduğumuzu, zor günlerde kenetlenebildiğimizi gösterebilmek için 17 kulüp başkanına davet yaptım. Tamamı katılacağını ifade etti. Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve federasyon başkanımız da katılıyor" diye konuştu.
  1. 6.3.2020
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