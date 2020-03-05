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05 Mart 2020, Perşembe
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'de tarihinde bir ilk! 18 kulüp başkanı...

Süper Lig'de tarihinde bir ilk! 18 kulüp başkanı...

toplantısı yaptığı açıklamayla 12 Mart'ta oynanacak olan Medipol -Kopenhag maçına herkesin davetli olduğunu duyuran 'ın bu çağrısı cevapsız kalmadı. Kulüpler Birliği Başkanı "12 Mart'taki mücadeleyi hep birlikte izleyeceğiz" dedi.

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası konuşan Gümüşdağ şunları söyledi:

"12 Mart'taki Kopenhag maçına her takım taraftarını istediği formayla stadımızda ağırlamaya hazırız. İstediği formayı giyebilirler. Bundan mutluluk duyarız. Ellerinde Türk bayrakları ve bizim dağıtacağımız 'Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' yazılı tişörtlerimiz olacak. Bu günler bize farklı bir misyon yükledi. 17 kulüp başkanına davet yapmıştım. Hepsi de memnuniyetle karşıladı. Tamamı katılacaklarını söyledi. Spor Bakanımız, eski federasyon başkanlarımız, eski hocalarımız.; Fatih Terim, Mustafa Denizli, Abdullah Avcı... Hepsi maça geleceklerini söylediler. 'deki birlik ve beraberliği , 'ya göstermek istiyoruz. Buradan davetimize olumlu yanıt veren herkese teşekkür ediyorum."

Gümüşdağ'ın ardından kameraların karşısına geçen Başkanı ise; "Başakşehir'in davetine 17 kulüp olumlu cevap verdi. 12 Mart'taki maçı hep birlikte izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ'dan birlik mesajı
  1. 05.03.2020
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