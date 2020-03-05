Süper Lig'de tarihinde bir ilk! 18 kulüp başkanı...
Kulüpler Birliği toplantısı yaptığı açıklamayla 12 Mart'ta oynanacak olan Medipol Başakşehir-Kopenhag maçına herkesin davetli olduğunu duyuran Göksel Gümüşdağ'ın bu çağrısı cevapsız kalmadı. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil "12 Mart'taki mücadeleyi hep birlikte izleyeceğiz" dedi.
Kulüpler Birliği toplantısı sonrası konuşan Gümüşdağ şunları söyledi:
"12 Mart'taki Kopenhag maçına her takım taraftarını istediği formayla stadımızda ağırlamaya hazırız. İstediği formayı giyebilirler. Bundan mutluluk duyarız. Ellerinde Türk bayrakları ve bizim dağıtacağımız 'Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' yazılı tişörtlerimiz olacak. Bu günler bize farklı bir misyon yükledi. 17 kulüp başkanına davet yapmıştım. Hepsi de memnuniyetle karşıladı. Tamamı katılacaklarını söyledi. Spor Bakanımız, eski federasyon başkanlarımız, eski Milli Takım hocalarımız.; Fatih Terim, Mustafa Denizli, Abdullah Avcı... Hepsi maça geleceklerini söylediler. Türkiye'deki birlik ve beraberliği UEFA, FIFA'ya göstermek istiyoruz. Buradan davetimize olumlu yanıt veren herkese teşekkür ediyorum."
Gümüşdağ'ın ardından kameraların karşısına geçen Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise; "Başakşehir'in davetine 17 kulüp olumlu cevap verdi. 12 Mart'taki maçı hep birlikte izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Süper Lig'de tarihinde bir ilk! 18 kulüp başkanı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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