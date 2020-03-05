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05 Mart 2020, Perşembe
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En yaşlı Süper Lig

ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 35 yaş ve üstü futbolcular araştırmasında zirvede.

ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 35 yaş ve üstü futbolcular araştırmasında zirvede. Süper Lig'de 23, 'de 20, 'da 12, 'da 30, 'da 17, 'da 11 isim listede yer buldu. 39 yaşındaki F.Bahçeli Emre Belözoğlu, ligde en yaşlı isim.
  1. 5.3.2020
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