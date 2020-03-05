En yaşlı Süper Lig
Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 35 yaş ve üstü futbolcular araştırmasında Türkiye zirvede.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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