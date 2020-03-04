Zirvede müthiş yarış! İşte Süper Lig'de haftanın panoraması...

Süper Lig'de heyecan kasırgası sürüyor. Zirvede büyük bir yarış var. Avrupa'da müthiş işler başaran Başakşehir, Süper Lig'de de aynı coşkuyla galibiyet serisini sürdürüyor. Özellikle Okan Buruk alkışı hak ediyor. Maç eksiğiyle ikinci sırada yer alan Trabzonspor da 65 dakika iyi oynadığı maçta Nwakaeme'nin müthiş performansıyla Çaykur Rizespor'u 5'ledi. Karadeniz Fırtınası, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yıllar sonra şampiyonluğa yakın. Galatasaray rahat tempoda oynadığı karşılaşmada G.Birliği'ni 3-0 yendi. Daha da farklı olurdu

BEŞİKTAŞ PES ETMEDİ

Sergen Yalçın gittiği her takıma hücum futbolu oynatıyor. Beşiktaş da Abdullah Avcı'nın durağan taktiğinin ardından Sergen Yalçın ile başarılı bir hücum takımı oldu. Sadece oyuncuların bitiricilik anlamında sorunları sürüyor. Alanyaspor deplasmanında yenik duruma düşmelerine rağmen maçı çevirmeyi bildiler. Fenerbahçe, Podolski'nin yıldızlaştığı mücadelede Antalyaspor'u da yenemedi. Galibiyet hasreti 5 haftada çıkarken teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Altta Kayserispor kritik bir galibiyet aldı. Puan yitiren rakiplerine bir adım daha yaklaştı.

HAFTANIN ASİSTİ: NWAKAEME (TRABZONSPOR)

Karadeniz ekibinin 'sihirbaz' lakaplı oyuncusu meşin yuvarlağı kimselere vermedi. Boştaki Ndiaye'yi gördü. Senegalli yıldız da rahat bir vuruşla ağları havalandırdı.

HAFTANIN KURTARIŞI: MUSLERA (GALATASARAY)

Uruguaylı eldiven uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir kurtarış yaptı. Ramos'un tam 90'a giden frikik vuruşunu uçarak çıkarmayı başardı.

HAFTANIN TAKIMI: GALATASARAY

Cimbom'un müthiş serisi sürüyor. Sarı- kırmızılılar ikinci viteste oynadığı G.Birliği maçını farklı kazandı. 3 gol attılar. Çok daha farklı da kazanabilirlerdi.

HAFTANIN SÖZÜ: ERMAN TOROĞLU

Usta yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in bir kez daha başarıya yakın olduğunu söyledi. Toroğlu, "Galatasaray geçtiğimiz sezon 8 puan geriden geldiler. Bu sene de 10 puan geriden gelip şampiyon olurlarsa artık pes diyeceğim" ifadelerini kullandı.

HAFTANIN FOTOĞRAFI

Türkiye'de gündem şehitlerimiz. Tüm statlarda da İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen kahramanlarımız anıldı.

HAFTANIN OLAYI: SERGEN SONRASI SIFIR!

Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, teknik direktörü Sergen Yalçın'ı takımdan göndermişti. Ancak bunun iyi bir karar olmadığı sonrasındaki süreçte anlaşıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Sergen Yalçın ayrıldıktan sonra çıktığı 6 karşılaşmadan puan alamadı. Sürekli gerileyen Anadolu temsilcisi küme düşme hattına yaklaştı.

İNENLER

ADİL GEVREK

ANKARAGÜCÜ

FENERBAHÇE

ÇAYKUR RİZE

ÇIKANLAR

SERGEN

BAŞAKŞEHİR

SİVASSPOR

MARİANO

HAFTANIN YILDIZI: NWAKAEME (TRABZONSPOR)

CEZA TAHTASI

KIRMIZI KART

Hadebe (Yeni Malatya), Stanojevic (Ankaragücü), Hakan (Antalyaspor), Obi Mikel (Trabzonspor)

SARI KART

Mina (Yeni Malatya), Candeias (Gençlerbirliği), Celustka (Antalyaspor)

HAFTANIN GOLÜ: İRFAN CAN KAHVECİ (BAŞAKŞEHİR)

Sol ayağını raket gibi kullanan yıldız futbolcu mükemmel bir gol attı. Topu önüne alıp kalecinin uzanamayacağı köşeye müthiş bir şut çıkardı.

HAFTANIN HOCASI: PROSINECKI (KAYSERİSPOR)

GOL KRALLIĞI

Sörloth .........TRABZON ..... 19

Cisse............ALANYA ........ 16

Jahovic........ANTALYA ....... 13

Muriç ...........F.BAHÇE ........13

Stancu .........G.BİRLİĞİ ........ 12

Yatabare ......SİVASSPOR ...10

Burak ...........BEŞİKTAŞ.......10

ASİST KRALLIĞI

Visca .............BAŞAKŞEHİR 10

Ömer ............G.SARAY .......10

Caner ............BEŞİKTAŞ....... 9

Guilherme ....TRABZON .......6

Ljajic..............BEŞİKTAŞ........6

Kruse ............F.BAHÇE ........ 6

Mensah ........KAYSERİ ......... 6

* F.Bahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na yeterince şans tanınmadığı düşünülüyor. 270 dakikada 2 gol, 2 asistle oynadı.

* Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 8. maçını da kazandı. Yakaladığı müthiş seriyle şampiyonluk şansını artırdı.

* Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde farklı bir kimliğe büründü. Alanya deplasmanında da 23 şut attılar.

* Trabzonspor tarihinin en skorer sezonlarından birini geçiriyor. Bu yıl 5 maçta 4 gol ve üstü gol kaydettiler.