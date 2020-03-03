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03 Mart 2020, Salı
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G.Saray-Beşiktaş derbisi pazar günü

G.Saray-Beşiktaş derbisi pazar günü

’de 26, 27 ve 28’inci haftaların programını açıkladı. ’den yapılan açıklamada, ligin 26’ncı haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçının Pazar günü saat 19.00’da oynanacağı kaydedildi.

'de 26, 27 ve 28'inci haftaların programını açıkladı. 'den yapılan açıklamada, ligin 26'ncı haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçının Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı kaydedildi. Aynı hafta Trabzonspor-Başakşehir maçı ise yine pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Program şu şekilde:
  1. 3.3.2020
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