G.Saray-Beşiktaş derbisi pazar günü
Süper Lig’de 26, 27 ve 28’inci haftaların programını açıkladı. TFF’den yapılan açıklamada, ligin 26’ncı haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçının 15 Mart Pazar günü saat 19.00’da oynanacağı kaydedildi.
Süper Lig'de 26, 27 ve 28'inci haftaların programını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, ligin 26'ncı haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçının 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı kaydedildi. Aynı hafta Trabzonspor-Başakşehir maçı ise yine pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Program şu şekilde:
- 3.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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