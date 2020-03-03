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03 Mart 2020, Salı
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ve 'da

Galatasaray ve Medipol Başakşehir PFDK'da

() Hukuk Müşavirliği; BtcTurk 'un futbolcusu Teenage Hadebe, Fraport TAV , , ve 'un 'na () sevk edildiğini açıkladı.

Hukuk Müşavirliği'nin 3 Mart 2020 tarihli disiplin sevkleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada, Yukatel Denizlispor maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan BtcTurk futbolcusu Hadebe'nin kural dışı hareketi nedeniyle 'ya sevk edildiği belirtildi. Ayrıca, Fraport TAV ve talimatlara aykırı hareketi; çirkin ve kötü tezahürat, ise saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen kulüpler arasında yer aldılar.

Öte yandan Fraport TAV Antalyaspor'un antrenörlerinden Şakir Özkayımoğlu sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, bir diğer antrenör ise talimatlara aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk edildi.

  1. 03.03.2020
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