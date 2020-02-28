Süper Lig'de kıyasıya zirve yarışı! İşte puan durumu ve 24. hafta fikstürü
Süper Lig'de 23. haftanın tamamlanmasının ardından son yıllarda pek rastlanmamış bir tablo ortaya çıktı. Zirve yarışında tam 3 ekip, liderin 1 puan gerisinde takibini sürdürdü. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmaları nefesleri kesti. Kümede ise kıyasıya mücadele devam etti. Peki zirvede ve kümede son durum ne? 24. hafta kim kiminle oynayacak? İşte puan durumu ve güncel fikstür...
Süper Lig'de 23. hafta zirve yarışında çok önemli maçlara sahne oldu. Zirveden kopmak istemeyen Beşiktaş, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ise ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra deplasmanda mağlup ederek yarışın en büyük adaylarından biri konumuna geldi. Medipol Başakşehir ise deplasmanda Rizespor'u mağlup ederek aylar sonra haftayı lider olarak kapadı. İkinci yarıda aldığı kötü sonuçları sonrası koltuğunu kaybeden Sivasspor ise Alanya'yı 1-0 mağlup ederek yarışta 'ben de varım' dedi.
KIYASIYA KÜME YARIŞI!
Kümede kalma yarışı veren iki ekip Kayserispor ile Konyaspor, 2-2 berabere kaldı. Malatyaspor'u yenen Antalyaspor yukarı sıralara tırmanarak rahat bir nefes aldı. Kasımpaşa, Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek umutlarını artırdı. Ankaragücü'nü yenen Gençlerbirliği ise düşme hattından uzaklaştı.
İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU
İŞTE 24. HAFTA FİKSTÜRÜ
- 28.02.2020
- Güncelleme: 28.02.2020 12:10
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Fenerbahçe'de son dakika! Ersun Yanal için karar...
Toplam 1
Yorum
aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
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Ersun Yanal'dan oyuncularına Trabzonspor yasağı!
Toplam 1
Yorum
1461 Ersun Yanal senin olduğun yerde huzur olmaz
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Crystal Palace'ta hedef Ozan Tufan!
Toplam 1
Yorum
ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
Süper Lig'de kıyasıya zirve yarışı! İşte puan durumu ve 24. hafta fikstürü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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