Süper Lig'de kıyasıya zirve yarışı! İşte puan durumu ve 24. hafta fikstürü | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Süper Lig Kıyasıya zirve yarışı! İşte puan durumu ve 24. hafta fikstürü

'de kıyasıya zirve yarışı! İşte ve fikstürü

Süper Lig'de kıyasıya zirve yarışı! İşte puan durumu ve 24. hafta fikstürü

'de 23. haftanın tamamlanmasının ardından son yıllarda pek rastlanmamış bir tablo ortaya çıktı. Zirve yarışında tam 3 ekip, liderin 1 puan gerisinde takibini sürdürdü. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren - ve - karşılaşmaları nefesleri kesti. Kümede ise kıyasıya mücadele devam etti. Peki zirvede ve kümede son durum ne? kim kiminle oynayacak? İşte ve güncel ...

'de zirve yarışında çok önemli maçlara sahne oldu. Zirveden kopmak istemeyen , ile 1-1 berabere kaldı. ise ezeli rakibi 'yi 20 yıl aradan sonra deplasmanda mağlup ederek yarışın en büyük adaylarından biri konumuna geldi. ise deplasmanda Rizespor'u mağlup ederek aylar sonra haftayı lider olarak kapadı. İkinci yarıda aldığı kötü sonuçları sonrası koltuğunu kaybeden ise Alanya'yı 1-0 mağlup ederek yarışta 'ben de varım' dedi.

KIYASIYA KÜME YARIŞI!

Kümede kalma yarışı veren iki ekip ile , 2-2 berabere kaldı. Malatyaspor'u yenen yukarı sıralara tırmanarak rahat bir nefes aldı. , Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek umutlarını artırdı. Ankaragücü'nü yenen ise düşme hattından uzaklaştı.

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

İŞTE 24. HAFTA FİKSTÜRÜ

  1. 28.02.2020
  2. Güncelleme: 28.02.2020 12:10
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