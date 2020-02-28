Süper Lig'de kıyasıya zirve yarışı! İşte puan durumu ve 24. hafta fikstürü

Süper Lig'de 23. hafta zirve yarışında çok önemli maçlara sahne oldu. Zirveden kopmak istemeyen Beşiktaş, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ise ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra deplasmanda mağlup ederek yarışın en büyük adaylarından biri konumuna geldi. Medipol Başakşehir ise deplasmanda Rizespor'u mağlup ederek aylar sonra haftayı lider olarak kapadı. İkinci yarıda aldığı kötü sonuçları sonrası koltuğunu kaybeden Sivasspor ise Alanya'yı 1-0 mağlup ederek yarışta 'ben de varım' dedi.

KIYASIYA KÜME YARIŞI!

Kümede kalma yarışı veren iki ekip Kayserispor ile Konyaspor, 2-2 berabere kaldı. Malatyaspor'u yenen Antalyaspor yukarı sıralara tırmanarak rahat bir nefes aldı. Kasımpaşa, Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek umutlarını artırdı. Ankaragücü'nü yenen Gençlerbirliği ise düşme hattından uzaklaştı.

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

İŞTE 24. HAFTA FİKSTÜRÜ