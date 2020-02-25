TFF Yönetim Kurulu yedek üyesi Mustafa Temel Bozbağ'dan hakem itirafı! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
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Haberler Süper Lig TFF yöneticisinden flaş hakem itirafı!

Yönetim Kurulu yedek üyesi 'dan itirafı!

TFF Yönetim Kurulu yedek üyesi Mustafa Temel Bozbağ'dan hakem itirafı!

() yöneticilerinden , katıldığı bir programda 'de bu sezonki performanslarıyla alakalı flaş açıklamalarda bulundu. Bozbağ'ın itiraf niteliğindeki bir ifadesi dikkat çekti. Bozbağ, "Hakemlerin bu sezonki performansı çok düşük" şeklinde konuştu.

'de bu sezon performansları eleştirilerin büyük odağı olurken, yöneticisinden flaş bir itiraf geldi.

Geçtiğimiz yıllarda 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da ve 1. Lig Kulüpler Birliği'nde başkanlık görevini yürüten , hakem performanslarını eleştirdi.

yönetimindeki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yedek üye olarak görev yapan Bozbağ, hakemlerin bu sezonki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Radyospor'a konuşan 49 yaşındaki yönetici, "Hakemler bu sezon çok formsuz. İnşallah bir an önce bu formsuz dönem geçer. Burada kimsenin art niyeti yok, bunu da hakemlerimiz için düşünmek insafsızlık olur" dedi.

'VAR' TFF 1. LİG'E GELECEK Mİ?

TFF 1. Lig'de de VAR kullanılması gerektiğini vurgulayan Mustafa Temel Bozbağ, "1. Lig Kulüpler Birliği, VAR konusunda talepte bulunacak. Bizler de bunun kararını vereceğiz. 1. Lig'e VAR'ın gelmesi lazım. 1. Lig'de gelecek sezon VAR olabilir. Süper Lig'de VAR uygulaması kullanıyorsa 1. Lig'de de kullanılmalı" dedi.

  1. 25.02.2020
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