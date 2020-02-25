TFF Yönetim Kurulu yedek üyesi Mustafa Temel Bozbağ'dan hakem itirafı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticilerinden Mustafa Temel Bozbağ, katıldığı bir programda Süper Lig'de bu sezonki hakem performanslarıyla alakalı flaş açıklamalarda bulundu. Bozbağ'ın itiraf niteliğindeki bir ifadesi dikkat çekti. Bozbağ, "Hakemlerin bu sezonki performansı çok düşük" şeklinde konuştu.
Süper Lig'de bu sezon hakem performansları eleştirilerin büyük odağı olurken, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisinden flaş bir itiraf geldi.
Geçtiğimiz yıllarda TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da ve 1. Lig Kulüpler Birliği'nde başkanlık görevini yürüten Mustafa Temel Bozbağ, hakem performanslarını eleştirdi.
Nihat Özdemir yönetimindeki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yedek üye olarak görev yapan Bozbağ, hakemlerin bu sezonki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Radyospor'a konuşan 49 yaşındaki yönetici, "Hakemler bu sezon çok formsuz. İnşallah bir an önce bu formsuz dönem geçer. Burada kimsenin art niyeti yok, bunu da hakemlerimiz için düşünmek insafsızlık olur" dedi.
'VAR' TFF 1. LİG'E GELECEK Mİ?
TFF 1. Lig'de de VAR kullanılması gerektiğini vurgulayan Mustafa Temel Bozbağ, "1. Lig Kulüpler Birliği, VAR konusunda talepte bulunacak. Bizler de bunun kararını vereceğiz. 1. Lig'e VAR'ın gelmesi lazım. 1. Lig'de gelecek sezon VAR olabilir. Süper Lig'de VAR uygulaması kullanıyorsa 1. Lig'de de kullanılmalı" dedi.
- 25.02.2020
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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