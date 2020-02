Usta yorumculardan derbi tahmini

Bu hafta Fenerbahçe- Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor derbileri var. Ligde 6'da 6 yapan Cimbom 21 yıl sonra Kadıköy'de kazanabilir mi?

ZEKİ UZUNDURUKAN: Haftalardır çok eleştirilen Galatasaray, 6'da 6 yaparak Fenerbahçe'nin 4 puan önünde Kadıköy'e gidecek. Fenerbahçe'de ise Ersun Yanal'ı ve yönetimi hep şu konuda eleştirdik durduk: 'Biz şampiyon olacağız' cümlesi çok iddialı bir cümle ve bu cümle takımı büyük baskıya sokar. Bir değil, iki değil, 5 değil, 10 değil. Sezon başından beri Ersun hoca da yönetim de her maç sonrasında 'biz şampiyon olacağız' dedi durdu. Ankaragücü maçı sonrasında ise adeta 'çıt yok' bu konuda. Ne oldu şampiyonluk? Kötü sonuçlar, Fenerbahçe'yi zirveden uzaklaştırdı. Galatasaray karşısında alınacak bir beraberlik bile Fenerbahçe'nin lige havlu atmasına neden olur. O yüzden Fenerbahçe, Galatasaray derbisine büyük baskı ve büyük stres içinde çıkacak. Çünkü kazanmak zorunda olan taraf Fenerbahçe. Galatasaray da Kadıköy'e kazanmaya gidiyor. Ama 1 puan da Galatasaray için kötü sonuç sayılmaz. Sonuçta rakibi ile arasındaki puan farkını korumuş olur sarı-kırmızılılar. Beraberliğin ağır bastığı bir derbi gibi duruyor.

REHA KAPSAL: Galatasaray derbiye daha motivasyonlu, daha öz güvenli çıkıyor. Bu tabii ki Galatasaray için önemli bir avantaj. Yalnız bunu da unutmamak gerekir. Fenerbahçe, Kadıköy'deki Galatasaray derbilerine ayrı bir coşku ve yüksek enerji ile oynuyor. Fenerbahçe'nin bu sıkıntılı sürecini baz almamak gerekir. Her derbide olduğu gibi hikayeler farklıdır. Fenerbahçe'nin böyle derbilerdeki en büyük gücü taraftarının oluşturacağı atmosferdir. Kadıköy'de böyle derbilerde yalnız saha içinde Fenerbahçe ile baş etmekten daha önemli olan tribünlerin oluşturacağı baskı, kendi oyuncularına verdiği yüksek sinerjidir. Özellikle Galatasaray takımı bu baskı ile iyi baş edebilmeli. ü

SERKAN KORKMAZ: Futbolda her an her şey olabilir. Ama son 20 yıllık rekabetin Kadıköy boyutuna bakıldığında bu maçın da mutlak favorisi Fenerbahçe. Sadece yenilgi değil, beraberlik de sarı-lacivertli camia için radikal değişiklikler anlamına gelebilir. Gustavo'nun yokluğu Fenerbahçe için büyük bir handikap. Lemina'nın oynayıp oynamaması da Galatasaray açısından belirleyici olacak. Oynamayacağı söyleniyor ama forma giyeceği yönünde iddialar da var. Her ne kadar Fenerbahçe favori olsa da beraberliğin en güçlü olasılık olduğunu düşünüyorum. Gollü bir maç beklemiyorum. Saha içindeki mücadelenin zaman zaman aşırıya kaçan sertliğe, hal ve tavırlara dönüşmesi ihtimali ile kırmızı kart olasığı da yüksek.

ERSUN YANAL GİDER

Son 3 haftada 8 puan kaybeden Fenerbahçe'de Ersun Yanal'a taraftar tepkili. Bu tablodan Yanal mı, futbolcular mı yoksa Ali Koç mu sorumlu. Galatasaray'a kaybedilirse Yanal gider mi?

UZUNDURUKAN: Fenerbahçe takımının Ersun Yanal'a emanet edilişi büyük hataydı zaten. Fenerbahçe yönetimi, 'vizyon' sloganı ile yola çıkıp, Ersun Yanal'ı teknik direktörlüğe getirdi. Hem de Ersun Yanal baskısının olduğu dönemde 'Ersun Yanal gündemimizde değil' demelerine rağmen... Taraftar baskısı ağır geldi. Yani taraftarın dediği oldu. Şimdi o taraftar topluluğu Ersun Yanal'ı istemiyor. Beyler, sizler hatayı en başında yaptınız. Ben 2 yıldır ısrarla söyleyip duruyorum. 'Yanal'la Fenerbahçe başarılı olamaz. Gelmesi büyük hataydı' diye. Nerden bu kanıya varmıştım; tabii ki Trabzonspor'dan. Trabzonspor da Ersun Yanal'ı son getirdiği dönemde, yani Muharrem Usta döneminde, şampiyonluk için büyük yatırımlar yaptı Ersun hocaya. Şaaşalı transferler. Ama koca bir hayal kırıklığı oldu Yanal dönemi. Ali Koç yönetimi 30 transfer yaptı şampiyonluk için. Ersun hoca kimi istediyse aldılar. (Kolorov dışında. Onu da takımı bırakmadı.) Ersun Yanal ile geçen sezon hayal kırıklığı. Bu sezon da zirvenin gerisinde kalan bir Fenerbahçe. Yine hayal kırıklığına doğru hızla yol alan bir sezon Fenerbahçe için. Derbi öncesinde camia Ersun Yanal için 'gitsin mi kalsın mı?' sorusuna cevap arıyor. Eğer Galatasaray derbisi kaybedilirse, Ersun Yanal ile yollar ayrılır. Yanal, teknik adamlık CV'sine bir başarısız sezonunu daha eklemiş olur.

KAPSAL: Futbolda oyun kurucuları teknik adamlardır. Burada birinci hatalı olan Ersun Yanal'dır. Takımındaki futbolcuları rekabete sokamadı. 12-13 oyuncu ile hep oynamak istedi. Daha radikal kararlar alamadı, eldeki kadroya oyun bulamadı. Fenerbahçe'nin performansını referans alacağımız maçlar Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşması. Bunun da gösterdiği daha iyi performans sergileyecek bir oyuncu topluluğu var Fenerbahçe'de. Ersun Yanal günü kurtaran, muhafazakar kararlar yerine hem günü hem de geleceği kurtaracak oyunları bulup posmodern teknik adamlık göstermeli. Hayat cesurlara torpil geçer. Yanal bu korkaklığı bırakıp Fenerbahçe gibi büyük bir camianın teknik adamı gibi daha cesur, daha korkusuzca, daha coşkulu ve en önemlisi de saha içine daha akıl koyarak bir takım oluşturup farklı oyun oynatmalı. Eldeki kadro buna fazlasıyla müsait.

KORKMAZ: Futbol bir takım oyunu. İdari ve teknik her ince detay sezon sonuçlarında etkili. Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Taraftarın özlemini çektiği Fenerbahçe'nin iddialı bir şekilde sahne alamıyor olmasında yönetim, teknik heyet ve hatta taraftar bile kendine gereken dersleri çıkarmalı. Fenerbahçe hali hazırda hem ligde hem kupada iddialı durumda. Maçın kaybedilmesi halinde yönetim ile teknik heyetin yolları ayrılır.

FALCAO DEĞIL ADEM

Derbide son 4 maçta 5 gol atan Adem mi yoksa dünya starı Falcao mu forma giymeli?

UZUNDURUKAN: Fenerbahçe- Galatasaray derbisine 'dünya derbisi' diyoruz. Futbol kalitesiyle asla dünya derbisi olamaz. Heyecanı nedeniyle bu unvanı veriyoruz sanırım. Bu dev maç, dünya derbisi ise, Türkiye'de kaç tane dünya yıldızı var? Ya da şu soruyu sorayım ben de; 'Adem mi, yoksa Falcao mu dünya yıldızı?' Hepiniz Falcao diyorsunuz. Evet bence de Falcao. Ama o Falcao, koca bir sezonu sakatlıkların gölgesinde geçiriyor. Bir türlü toparlanamadı. Son maçta sonradan girdi ve ne kadar güçsüz olduğunu gördük. Falcao'nun oynaması, Fenerbahçe savunmacıları için psikolojik bir baskı oluşturabilir. Ama diğer tarafta da son 4 lig maçında 5 gol atan bir Adem Büyük var. Fatih hocanın derbiye Adem Büyük ile başlayacağını, maçın gidişatına göre 2. yarıda Falcao'yu sahaya süreceğini düşünüyorum. Doğrusu da budur...

KAPSAL: Falcao'nun tabii ki kariyeri tartışılmaz. Yalnız şu anda 90 dakika oynayacak fizik kalitesi kesinlikle yok. Büyük olasılıkla son haftalarda formda olan Adem Büyük oynayacaktır. Bu da doğru bir seçimdir. İsimler tabii ki çok önemli ama ondan daha önemli de oynayan, hak eden, saha içinde çalışan, çabalayan, takımına Falcao ve Andone'nin yokluğunda fazlasıyla yardımcı olan Adem Büyük'ün sahada olması gerek.

KORKMAZ: İlla ikisinden birisi oynayacaksa bence Adem oynamalı. İkisini birden oynatmanın Fatih Terim gibi usta bir taktisyen tarafından olasılıklar dahilinde değerlendirildiğini zannediyorum. Lemina oynamayacaksa istenen düzeyde olmayan Belhanda ve Seri'li bir orta saha yerine Donk'lu, Ömer Bayram'lı, Feghouli'li bir orta saha gündeme gelebilir. Bu koşulda Falcao ilk 11'de sahaya çıkarsa Adem'i Onyekuru ile birlikte kanatlarda görürüz diye tahmin ediyorum.

TRABZON AĞIR BASIYOR

Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde hangi takım galibiyete daha yakın?

UZUNDURUKAN: Trabzonspor lig lideri ve Beşiktaş'tan daha güçlü bir kadrosu var. Bordo-mavililer, ligin en iyi futbolunu oynayan takımı şu anda. Beşiktaş ise şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Ama evlerindeki derbide kazanmak isteyecektir Sergen Yalçın ve öğrencileri. Trabzonspor, Beşiktaş derbisini de kazanırsa, şampiyonlukta önü tamamen açılır. Ama beraberlik de bordo-mavililer için kötü sonuç değil. İki takım için de çok zor bir maç olacak. Galibiyet terazisinde Trabzonspor biraz daha ağır basıyor.

KAPSAL: Böyle büyük maçlarda tabii ki günlük parametreler çok önemli. Hakem kararları, futbolcuların günlük performansları, teknik adamların çıkaracağı kadrolar, oyuncu değişiklikleri bunu belirleyecektir. İki takımı ayıran en temel özellikle formda olan Trabzonspor, forma girmeye çalışan Beşiktaş. Özellikle Vodafone Park'ta taraftar faktörü de ortaya çıkacaktır. Oluşturacağı atmosfer de takımın limitlerini zorlamasına neden olacaktır. Trabzonspor'un da oturmuş bir oyun ezberi var. Bu baskı ile de mücadele edecek tecrübeli bir yapısı görülüyor. İki takımın da en büyük sıkıntısı, savunmaları. Burada hangi takım daha az hata yaparsa kazanacaktır. Tabii ki Trabzonspor'un hücum organizasyonunda skoru değiştirecek kaliteli ayakları Beşiktaş'tan bir adım önde.

KORKMAZ: Son yıllarda çok somut bir gerçekle karşı karşıyayız. Büyük maçlarda ev sahibi takım koşullar ne olursa olsun galibiyete yakın olan taraf oluyor. Gollü ve kıran kırana bir maç bekliyorum. Trabzonspor performansı ile istim üstünde. Sergen'li Beşiktaş ise evinde her şeyini ortaya koyacak. Bu maçta da her iki takımın birer puanla yetindiği bir 90 dakika sergilenmesi ihtimali çok yüksek.