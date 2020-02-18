Süper Lig'in 23. haftasında zirve karışacak!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında rekabet her geçen hafta artarak devam ediyor. Ligin 23. haftası puan tablosunda üst sıralarda yer alan 6 takımın birbirleriyle yapacağı mücadelelere sahne olacak.

Bu hafta liderlikten düşen Sivasspor, 39 puanla yarışta 5. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. 9 yıl aradan sonra Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan ve bir maç eksiği ile 44 puanı bulunan Trabzonspor ise zorlu İstanbul deplasmanında Beşiktaş'ın konuğu olacak.

2 maçlık galibiyet serisini bu hafta Başakşehir deplasmanında kaybeden Beşiktaş, 36 puanla 7. sırada yer alıyor.



PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA DEV DERBİ

23 Şubat Pazar günü ise Kadıköy'de haftanın maçı oynanacak. Son 3 maçta sadece 1 puan çıkarabilen ve şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı taraftarı önünde konuk edecek.

38 puanla 6. sırada yer alan sarı-lacivertliler, derbide kayıp yaşamak istemezken; sezonun ikinci yarısında 5'te 5 yapan ve 42 puanla 3. sırada yer alan Fatih Terim'in öğrencileri, Kadıköy'den galibiyetle ayırıp, zirve yarışında büyük avantaj yakalamak istiyor.

İŞTE SÜPER LİG'İN 23. HAFTASINDA ZİRVE YARIŞINI YAKINDAN İLGİLENDİREN O MAÇLAR:



21 Şubat Cuma

20.00 DG. Sivasspor - A. Alanyaspor



22 Şubat Cumartesi

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor



23 Şubat Pazar

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray