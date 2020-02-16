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16 Şubat 2020, Pazar
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Başkan Erdoğan: Bu yaklaşımı kabul edemeyiz

Başkan Erdoğan: Bu yaklaşımı kabul edemeyiz

Başkan : Arkadaşlarıma sarf edilen hakaretamiz ifadeler yenir yutulur şeyler değil. Bu ülkeye hizmet veren bakan arkadaşlarımızın işin içine bulaştırmak ciddi yanlıştır. Herhangi bir bakanımız hakkında, ‘filanca kulübü destekliyor’ yaklaşımlarını kabul edemeyiz. Kulüpler Birliği’nde de siyasetin bu işi karıştırılmamasını söylemiştim. Şampiyonluk kimsenin tekelinde değil. Kalkıp benim arkadaşlarım ‘Bu sene filanca kulüp şampiyon olmalıdır’ dememeli. Ülkeyi yönetenler tarafsızlığımızı korumalıyız.

'ın dünkü açıklamaları gündeminin ilk sırasındaki yerini aldı. 'de yaşanan rekabetle ilgili sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son viraja girilirken böyle bir rekabetin olması çok güzel ve sevindirici. Futbol Federasyonu'nun da aldıkları kararlarla şu son 3-4 maça yönelik adil davrandıkları ortada. Bugüne kadar bu tür maçlar zaten pek de federasyona gelmezdi. Hakemler düdüğü çalmıştı iş bitmişti, böyle bakıyorduk. VAR sisteminin de tabii eksileri var, artıları var. Bazı yerlerde bakıyorsunuz, hakikaten isabetli kararlar çıkıyor. Bu sürecin daha geçiş dönemi olduğunu düşünüyorum. Geçiş döneminde bu tür eksikler olabilir. Zaman içerisinde sistem tam anlamıyla oturacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "F.Bahçeliyim ve F.Bahçe Spor Kulübü'nün Üyesiyim. Özellikle arkadaşlarıma yönelik sarf edilen hakaretamiz ifadeler yenir yutulur şeyler değil. Bu ülkeye hizmet veren bakan arkadaşlarımızı bu işin içine bulaştırmak ciddi yanlıştır. Kulüp yöneticilerinin bu konuda çok dikkatli olmaları, tribünlerdeki gelişmelere sahip olmaları lazım. Zaten bu tür hakaretlerin, iftiraların cezalandırılmasına yönelik kararlar var. Sosyal medyada da bunların bedelini ödetmeden bu işi bırakmayız. Kalkıp bilip bilmeden, herhangi bir bakanımız hakkında 'Filanca kulübü şöyle destekliyor, herhangi bir kulübe karşı şöyle bir tavrı var' gibi yaklaşımları bizim kabullenmemiz mümkün değil."

Türk futbolunda son dönemde yaşanan konulara değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lig maçlarına asla gitmediğini de söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu söz konusu değildir. Ama diyelim ki , , ya da diğer takımlarımız... Bunların uluslararası herhangi bir müsabakası olduğu zaman oralara gitmeyi de milli bir görev telakki ederim. Bu konudaki hassasiyetimiz önceliklidir. Sporda bunlara dikkat etmemiz lazım. Ligin de artık son virajında kim şampiyon olursa olsun, hep beraber alkışlamamız lazım. Ondan sonra da inşallah hepsine uluslararası müsabakalarda destek vermemiz lazım" açıklamasında bulundu.

  1. 16.2.2020
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