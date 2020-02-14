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14 Şubat 2020, Cuma
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’dan tribün cezası

PFDK’dan tribün cezası

, 'a , Y.Malatya'ya da A.Gücü maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile kötü tezahürattan tribünlerine bloke cezası verdi.

, 'a , Y.Malatya'ya da A.Gücü maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile kötü tezahürattan tribünlerine bloke cezası verdi. G.Birliği'ne de takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 12 bin TL para cezası kesildi.
  1. 14.2.2020
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