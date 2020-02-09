Çaykur Rizespor'a kar engeli! İzmir'e gidemediler - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
09 Şubat 2020, Pazar
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'a kar engeli! 'e gidemediler

Çaykur Rizespor'a kar engeli! İzmir'e gidemediler

'in 21. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan , hava muhalefeti nedeniyle 'e gidemedi. Futbolseverler, maçın oynanıp oynanmayacağını merak ediyor.

'in 21'inci hafta müsabakası için yarın deplasmanda ile karşılaşacak , yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle Trabzon Havalimanı'ndaki uçuş seferlerinin akmasından dolayı 'e gidemedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 21'inci haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını Rize'de kendi tesislerinde tamamladıktan sonra bugün sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'ndan İzmir'e gitmeyi planlıyordu. Havalimanında ki uçuşların aksaması dolayısıyla kendi tesislerinde beklemeye başlayan Çaykur Rizespor'un Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ile görüştükleri öğrenildi.

MAÇ ERTELENEBİLİR

Uygun hava şartlarının oluşması durumunda Çaykur Rizespor'un İzmir'e gitmesi bekleniyor. TFF'nin kötü hava şartlarının devam etmesi durumunda mücadeleyi bir gün sonraya ya da ileri bir tarihe erteleyeceği öğrenildi.

Çaykur Rizespor kar nedeniyle İzmir'e gidemedi

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  1. 09.02.2020
  2. Güncelleme: 09.02.2020 12:49
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