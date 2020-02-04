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04 Şubat 2020, Salı
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Zirvede şov var

Zirvede şov var

İlk 7 sıradaki , , , Alanya, , ve , 3 haftalık periyotta birbirleriyle karşılaşıp, şampiyonluk yarışına yön verecek.

Şampiyonluk heyecanının her hafta giderek yükseldiği 'de yarışa etki edecek 3 haftalık periyot, start alıyor. Bu üç haftalık süreç, şampiyonluk hesaplarının yeniden yapılacağı haftalar olacak. İlk 7'deki zirve adayları, bu haftadan itibaren aralarında puan mücadelesi vererek, şampiyonluk yolunda kaderlerini çizecek. Bu hafta, bir puan önünde bulunan, Y.Malatya galibiyetiyle 5'te 5 yapan 'u 'de ağırlayacak.

LİDER, 2. BAŞAKŞEHİR'İ BEKLİYOR
Bu hafta ayrıca ligde ilk iki sıradaki lider ve takipçisi , 'ta kozlarını paylaşacak. 22. haftada 'la yeniden havaya giren , Başakşehir'e konuk olacak. ise lider Sivas'ı ağırlayacak. Derbi haftası olan 23. haftada ise Fenerbahçe, 'ı, Beşiktaş da 'u ağırlayacak. Lider Yiğidolar'ın da Alanyaspor'u konuk edeceği 23. haftada futbolseverler, adrenalin dolu bir hafta sonu yaşayacak

21. HAFTA
Fenerbahçe-Alanyaspor Sivasspor-Başakşehir

22. HAFTA
Başakşehir-Beşiktaş Trabzonspor-Sivasspor

23. HAFTA
Fenerbahçe-Galatasaray Beşiktaş-Trabzonspor Sivasspor-Alanyaspor
  1. 4.2.2020
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