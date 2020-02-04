Zirvede şov var
İlk 7 sıradaki Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor, Alanya, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, 3 haftalık periyotta birbirleriyle karşılaşıp, şampiyonluk yarışına yön verecek.
LİDER, 2. BAŞAKŞEHİR'İ BEKLİYOR
Bu hafta ayrıca ligde ilk iki sıradaki lider Sivasspor ve takipçisi Başakşehir, Sivas'ta kozlarını paylaşacak. 22. haftada Sergen Yalçın'la yeniden havaya giren Beşiktaş, Başakşehir'e konuk olacak. Trabzonspor ise lider Sivas'ı ağırlayacak. Derbi haftası olan 23. haftada ise Fenerbahçe, Galatasaray'ı, Beşiktaş da Trabzon'u ağırlayacak. Lider Yiğidolar'ın da Alanyaspor'u konuk edeceği 23. haftada futbolseverler, adrenalin dolu bir hafta sonu yaşayacak
21. HAFTA
Fenerbahçe-Alanyaspor Sivasspor-Başakşehir
22. HAFTA
Başakşehir-Beşiktaş Trabzonspor-Sivasspor
23. HAFTA
Fenerbahçe-Galatasaray Beşiktaş-Trabzonspor Sivasspor-Alanyaspor
- 4.2.2020
- Otoriteler derbiyi değerlendirdi: Trabzon şampiyon olabilir
- Beşiktaş'ın Göztepe maçıyla ilgili yaptığı itirazında dikkat çeken detay!
- Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı 11'i
- Felipe Melo yine rahat durmadı! "Anneme küfür etti"
- İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
-
Sergen Yalçın çılgına döndü! İşte o anlar...
Toplam 1
Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
-
Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
-
Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek
Toplam 1
Yorum
Fbfb Seninle çok zor
Zirvede şov var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.