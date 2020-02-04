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04 Şubat 2020, Salı
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Başkanı basın toplantısı düzenleyecek

TFF Başkanı Nihat Özdemir basın toplantısı düzenleyecek

Başkanı , son dönemde yaşanan konular başta olmak üzere, gündeme dair açıklamalarda bulunacağı bir basın toplantısı düzenleyecek.

Başkanı , 6 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Başkan Nihat Özdemir, toplantıda 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

  1. 04.02.2020
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