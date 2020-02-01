CANLI | Trabzonspor-Fenerbahçe

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının heyecanı bütün ülkeyi sarmış durumda. Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada iki takım da galibiyet için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.







İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Jose Sosa, Ndiaye, Ekuban Yusuf, Sörloth

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan Tufan, Gustavo, Garry Rodrigues, Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muriqi



CANLI ANLATIM

24' Fenerbahçe'de Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortasını Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

23' Campi'nin Sörloth'a doğru attığı uzun pas kaleci Altay'da kaldı.

22' Sosa'nın kullandığı serbest vuruş kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

21' Fenerbahçe'de Gustavo topu elle kontrol etti. Trabzonspor sağ kanattan serbest vuruş kullanacak. Topun başına Yusuf ve Sosa geçti.

20' Trabzonspor'da Ndiaye'nin sol kanattan yerden yaptığı ortasını savunmada Serdar uzaklaştırdı.

19' Trabzonspor'da Pereira, Tolga'nın faulüyle yerde kaldı. Bordo-mavililer sarı kart bekledi, ama hakem Ali Palabıyık o kanıda değil.

18' Fenerbahçe sol kanattan Kruse ile köşe vuruşu kullanacak.

16' Böylece Sörloth bu sezon Süper Lig'deki 16. golünü atmış oldu.

15' GOL! (1-1) Ekuban'ın ara pasını ceza sahasında kontrol eden Sörloth, dar açıdan Altay'ı mağlup etti.

15' Gustavo'nun pasıyla ceza sahasında bir anda topla buluşan Kruse'nin vuruşu savunmaya da çarpıp kaleci Uğurcan'ın kucağına gitti.

13' Şu ana dek Fenerbahçe'nin %58'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

12' Fenerbahçe'de Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Mikel karşıladı.

11' Fenerbahçe'nin ön alan baskısı Trabzonspor'un geriden oyun kurmasını zorlaştırıyor.

10' Trabzonspor'da Ekuban ceza sahasındaki yüksek topa röveşata vurmayı denerken Isla'ya faul yaptı.

9' Fenerbahçe'de Dirar'ın sol kanattan yaptığı ortasını Trabzonspor savunması karşıladı.

7' Trabzonspor'da Badou Ndiaye, Rodrigues'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

7' Trabzonspor'da Novak'ın sol kanattan kullandığı uzun tacı Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

5' Trabzonspor'da Campi'nin sağ kanattan yaptığı orta kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

4' Trabzonspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' GOL! (1-0) Mikel'in Ozan'ın baskısıyla orta sahada kaptırdığı topun ardından Rodrigues çok çabuk ceza sahasına indi ve içeri çevirdiği topa Kruse'nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu.



1' Akyazı'da ilk düdük çaldı!

EVİNİN KRALI

Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda çok sert esiyor. Karadeniz ekibi, özellikle geçen sezondan bu yana İstanbul'un 3 dev takımıyla oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Tüm karşılaşmalarda stat dolarken, Fırtına söz konusu 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı.

Bordo- mavililer, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerken, bu sezon ise 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup edip yıllardır süren hasrete son veren Fırtına, Beşiktaş'ı da 2-1 ve 4-1'lik skorlarla geçti. Trabzonspor ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 5 maçta 13 puan aldı. Hedef, Fenerbahçe'yi yıkıp, müthiş seriyi devam ettirmek.





FENERBAHÇE SEYİRCİSİ YOK

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, A riski kategorisine alınan müsabaka için uygulanacak güvenlik tedbirleri görüşülerek karara bağlandı.

Buna göre, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada 700 özel, bin 400 resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 100 personel görev yapacak.

Öte yandan, önceki yıllarda olduğu gibi "İki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması" yönündeki karar bu maçta da uygulanarak, sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmaya alınmayacak.





SAĞDUYU ÇAĞRISI

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi öncesi bordo-mavili taraftar gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi. Alper, ülke olarak zor dönemden geçilen bu günlerde birlik beraberlik içerisinde hareket edildiği gibi sağduyulu davranışlar sergilenmesi gerektiğini dile getirerek, "Herhangi bir olumsuzluk fark edilmesi halinde de hemen görevli personelimizle irtibata geçmeniz gerekiyor" diye konuştu.

KRALLARIN DANSI!

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sadece iki takımın değil, Türkiye'nin en formda ve güçlü forvetleri Sörloth ile Vedat Muriç'i de karşı karşıya getirecek.

15 golle ligde krallık yarışında zirvede olan Sörloth ayrıca 5 de asist yaptı. Norveçli yıldız maç başına 3.3 dripling ve yüzde 72.1'lik pas yüzdesiyle dikkat çekiyor. Sörloth'un 3.3 şut ortalaması var.



SöRLOTH'UN İSTATİSTİKLERİ

Gollerinin 8'ini sol ayağıyla, 6'sını ise kafayla attı.

En fazla golü (4) maçların ilk 15 dakikasında attı.

15 golle Süper Lig'in zirvesinde, 5 de asist yaptı

Maç başına 3.3 dripling ve % 72.1'lik pas yüzdesi var.

Toplamda 18 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı.

12 golle Fenerbahçe'yi taşıyan Muriç 4 de asiste imza attı. Kosovalı yıldızın en büyük silahı maç başına 4.6 hava topu kazanması. Ayrıca 1.7 kilit pas istatistiği de oldukça dikkat çekici.





MURiÇ'İN İSTATİSTİKLERİ

Sol ayağıyla 9, sağ ayağıyla 2, kafayla ise 1 golü var.

76 ve 90. dakikalar arasında 3 gol atması dikkat çekiyor.

Maç başına 4.6 hava topu kazanıyor, bu alanda rakipsiz.

Ayrıca 1.7 kilit pas istatistiği ile de zirvede yer alıyor

12 kez fileleri sarsarken, 4 de asist yapmayı başardı.

YENİ TRANSFER KADRODA!

Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiraladığı ve lisansını çıkardığı Gineli stoper Simon Falette, sarı-lacivertli takımın Trabzonspor kafilesine dahil edidi.

ERSUN YANAL'DAN DÖRT TALİMAT

1 Derbi değil normal bir maç gibi düşünün. Gereksiz stres yapmayın. 2 Tribünlere kulağınızı tıkayın. Hakem ve rakiple diyalogdan kaçının. 3 Son iki maçtaki takım ruhunu ortaya koyun, gerisi zaten gelecektir. 4 Kaybedersek dünyanın sonu değil. Ama kazanırsak şampiyonluğun en güçlü adayı oluruz.

MAÇLA İLGİLİ GENEL İSTATİSTİKLER (OPTA)

*Fenerbahçe'yi konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Trabzonspor (3B 5M), tek galibiyetini geçen sezon aldı. Bordo mavili ekip, Aralık 2001'den bu yana rakibini evinde üst üste iki kere mağlup edemiyor.

*2016/17 sezonundan bu yana Trabzonspor'u Süper Lig'de mağlup edemeyen Fenerbahçe (5B 1M), Ekim 1983-Şubat 1987 arasındaki sekiz maçlık süreçten bu yana rakibi karşısındaki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.

*Süper Lig'de üç maçtır sahadan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, daha uzun bir seriyi en son geçen sezon yakalamış (beş maç); o seriyi sonlandıran takım ise Fenerbahçe olmuştu (Nisan 2019'da 1-1).

*Son iki Süper Lig maçını gol yemeden kazanan Fenerbahçe, Vitor Pereira döneminden (Şubat-Mart 2016) bu yana ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

*Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son altı Süper Lig maçında da taraflar gol bulurken, bu karşılaşmaların beşi berabere tamamlandı (tek galibiyet Trabzonspor).

*Süper Lig'in ilk 19 haftasında geri düştüğü maçlarda en fazla puan kazanan takım Fenerbahçe (10), öne geçtiği karşılaşmalarda rakiplerine en fazla puan kaptıran ikinci ekip ise Trabzonspor (14 puan).

*Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı yapan oyuncu olan Alexander Sörloth (15 gol & 5 asist), Trabzonspor formasıyla çıktığı son iki iç saha maçında rakip filelere beş gol gönderdi.

*2019/20 Süper Lig sezonunda yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Vedat Muriqi (12 gol & 4 asist – 15 puan).

*Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanında gol atan son Türk oyuncu Volkan Şen (Nisan 2016).

*Ersun Yanal, teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor deplasmanında çıktığı dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybetti (3G 5B).