Jahovic şoku! Kafatası çatladı

Antalyaspor'da ilk maçında takımının ilk golünü atan yeni transfer Jahovic, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Rakibiyle kafa kafaya çarpışan Makedon golcü, acilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli golcünün kafatasında çatlak olduğu ve 2 gün müşahedede tutulacağı bildirildi.