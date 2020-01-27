Jahovic şoku! Kafatası çatladı
Antalyaspor'da ilk maçında takımının ilk golünü atan yeni transfer Jahovic, talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Antalyaspor'da ilk maçında takımının ilk golünü atan yeni transfer Jahovic, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Rakibiyle kafa kafaya çarpışan Makedon golcü, acilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli golcünün kafatasında çatlak olduğu ve 2 gün müşahedede tutulacağı bildirildi.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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