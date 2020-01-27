Jahovic şoku! Kafatası çatladı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
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şoku! Kafatası çatladı

Jahovic şoku! Kafatası çatladı

'da ilk maçında takımının ilk golünü atan yeni , talihsiz bir sakatlık yaşadı.

'da ilk maçında takımının ilk golünü atan yeni , talihsiz bir sakatlık yaşadı. Rakibiyle kafa kafaya çarpışan Makedon golcü, acilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli golcünün kafatasında çatlak olduğu ve 2 gün müşahedede tutulacağı bildirildi.

  1. 27.1.2020
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