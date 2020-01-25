Lisans süreci başladı
TFF, 2020-2021 Futbol Sezonu kulüp lisans başvuruları için bilgilendirme yaptı. Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Sistemi'yle ilgili dosyaların Mart ayının son gününe kadar TFF'ye iletilmesi gerektiği bildirildi. 21 Mayıs'ta ise UEFA ve Ulusal Lisans kararları açıklanacak.
TFF, 2020-2021 Futbol Sezonu kulüp lisans başvuruları için bilgilendirme yaptı. Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Sistemi'yle ilgili dosyaların Mart ayının son gününe kadar TFF'ye iletilmesi gerektiği bildirildi. 21 Mayıs'ta ise UEFA ve Ulusal Lisans kararları açıklanacak.
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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