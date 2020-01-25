Lisans süreci başladı

TFF, 2020-2021 Futbol Sezonu kulüp lisans başvuruları için bilgilendirme yaptı. Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Sistemi'yle ilgili dosyaların Mart ayının son gününe kadar TFF'ye iletilmesi gerektiği bildirildi. 21 Mayıs'ta ise UEFA ve Ulusal Lisans kararları açıklanacak.