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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Lisans süreci başladı

Lisans süreci başladı

, 2020-2021 Sezonu kulüp lisans başvuruları için bilgilendirme yaptı. Kulüp Lisans ve Sistemi'yle ilgili dosyaların Mart ayının son gününe kadar TFF'ye iletilmesi gerektiği bildirildi. 21 Mayıs'ta ise ve Ulusal Lisans kararları açıklanacak.

, 2020-2021 Sezonu kulüp lisans başvuruları için bilgilendirme yaptı. Kulüp Lisans ve Sistemi'yle ilgili dosyaların Mart ayının son gününe kadar TFF'ye iletilmesi gerektiği bildirildi. 21 Mayıs'ta ise ve Ulusal Lisans kararları açıklanacak.

  1. 25.1.2020
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