Zirveyi hak etti | Süper Lig panorama

Süper Lig'de ikinci yarının perdesi yine müthiş maçlarla açıldı. Lider Sivasspor, şampiyonluk yolundaki kritik maçta Beşiktaş'a futbol dersi verdi. Türlü sıkıntılarla uğraşan rakibinin zaaflarını iyi değerlendiren Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, Kara Kartal'la başa baş oynayıp, takım oyunundan örnekler sundu. Skor avantajını çok iyi koruyan Yiğido, hak ettikleri bir galibiyete imza atıp, liderliğini perçinledi. Beşiktaş ise Sivasspor'la puan farkını kapatma fırsatını kullanamazken, sergilediği futbolla da gelecek adına umut vermedi. Siyah-beyazlıların şampiyonluk yarışına tutunması için bir an önce transfer sorununu çözmesi gerekiyor.

OYUN KÖTÜ, SONUÇ İYİ

Gaziantep'te puan savaşı veren Fenerbahçe, oldukça zorlandığı maçtan usta ayaklarıyla çıkmayı başardı. Taraftarlarını tatmin etmeyen bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler, Kruse-Muriç ikilisiyle çok değerli bir galibiyetin altına imza attı. Özellikle Teknik Direktör Ersun Yanal'ın savunma ağırlıklı bir kadroyu oyuna sürmesi eleştiri konusu oldu. Kırmızı-siyahlılar karşısında Serdar Aziz ve kaleci Altay'ın üstün performansları, galibiyette büyük bir belirleyici oldu. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışına tutunabilmesi için bunun gibi kötü oynadığı maçları da kazanacak oyunda, usta ayakların önemi bir kez daha ortaya çıktı.

FIRTINA'DAN FUTBOL RESİTALİ

Ligde ikinci yarının ilk maçlarında, kuşkusuz en doyurucu futbol Trabzon'da oynandı. Teknik Direktör değişikliğine giderek Hüseyin Çimşir'le devam kararı alan Fırtına, Kasımpaşa karşısında gol şov yaptı. Bordo-mavililer, oynadıkları futbolla, taraftarlarına da şampiyonluk yolunda büyük umut verdi. Hüseyin Çimşir'in ise ligdeki ilk resmi maçında böyle bir galibiyetle kariyerine başlaması özgüveni açısından da önemli bir artı oldu. Diğer zirve adayı Başakşehir, hocasız Y.Malatya'yı kolay geçti. Konya'ya yenilen A.Gücü'nde Mustafa Kaplan'la da yollar ayrıldı. Rize, Göztepe, Alanya ve Konyaspor, haftanın karlı takımları oldu.

CEZA TAHTASI

Kırmızı kart: Uğur Çiftçi (Sivas), Kvrzic (Kayserispor)

Sarı kart: Oğuz Ceylan, Diarra (G.Antep FK), Ba (Başakşehir), H.Hüseyin, Djedje (Kayseri), Elneny (Beşiktaş), Milosevic (Konya), Marcao (G.Saray), H.Özmert (Antalya) E.Yeşilyurt, Goiano (Sivas), Robin, Acquah (Y.Malatya)

HAFTANIN 'EN'LERİ

HAFTANIN ASİSTİ: NWAKAEME

Sörloth'un 2. golünde Nwakaeme, müthiş bir asist yaptı. Nijeryalı forvet, önündeki defans oyuncusunu baş döndüren bir çalımla geçip, Sörloth'a 'al da at' dedi.

HAFTANIN KURTARIŞI: MUSLERA

Muslera yine klasını konuşturdu. Uruguaylı eldiven, skor 2-1'ken Sedat'ın yakın mesafeden ağlara giden sert plasesinde, adeta kalesinde uzadı ve topu çeldi.

HAFTANIN TAKIMI: TRABZONSPOR

Hüseyin Çimşir'le yeni bir maceraya başlayan Trabzon, şampiyonluğu ne kadar istediğini 6 gollü şovuyla gösterdi. Yarışı sonuna kadar sürdüreceğini ilan etti.

HAFTANIN SÖZÜ: AYKUT KOCAMAN

"Türk futbolunda sahada da saha dışında da ne yazık ki son sözü para söylüyor. Transfer soruyorsunuz ve doyurucu bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü sonuçta kota var. Kota için de bir şeyler yapalım derseniz ciddi para lazım. Çok kolay çözülecek bir denklem gibi gözükmüyor."

HAFTANIN OLAYI: ÇÖZÜM SPOR ÇALIŞTAYI'NDA

Türk sporunun sorunlarına çözüm bulabilmek için geniş kapsamlı bir çalıştay düzenlendi. 4 gün süren Spor Çalıştayı'nda sporun paydaşları bir araya gelip, sorunları konuşarak çözüme ulaştırmak için çaba harcadı. Oldukça yararlı geçen çalıştaydan çıkan sonuçların gelecekte Türk sporuna olumlu bir yön vereceği gün gibi aşikar.

HAFTANIN HAKEMİ: ZORBAY KÜÇÜK

Trabzonspor-K.Paşa

Gelecek vadeden genç hakemlerimiz arasındaki Zorbay Küçük, her geçen hafta üstüne koyarak ilerliyor. Trabzon- Kasımpaşa maçını yöneten 27 yaşındaki Küçük, yerinde kararları ve maçı kesmemesiyle takdir topladı.

HAFTANIN HOCASI: HÜSEYİN ÇİMŞİR

Ünal Karaman'la yollar ayrıldıktan sonra 'acabalar'ın çok fazla olduğu Hüseyin Çimşir, tüm bu şüpheleri Kasımpaşa maçıyla bir anda sildi. Fırtına'yla kamp dönemini çok iyi geçirdiği belli olan genç hoca, sahaya sürdüğü kadrodan maksimum verim alındığını atılan 6 golle gösterdi.

HAFTANIN YILDIZI: SÖRLOTH

HAFTANIN 11'İ

Samassa, Pereira, Serdar, Leo, Saracchi, Visca, Fatih, Soner, Nwakaeme, Skoda, Sörloth

HAFTANIN YORUMU - TURGAY DEMİR

Gaziantep-Fenerbahçe

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Gaziantep'te sahaya çıkardığı savunma ağırlıklı takıma rağmen Fenerbahçe'nin kazanmış olması çok ama çok değerli. Fenerbahçe teknik direktörüne rağmen kazanmasını bildi.

Trabzonspor-Kasımpaşa

Ünal hoca 6 golle bıraktı, Hüseyin hoca 6 golle devraldı. Kasımpaşa karşısındaki 6 gollü futbol şov görülmeye değerdi. Son yıllarda hiç görmediğimiz bir fırtına yaşanıyor. Trabzonspor koptu geliyor.

Beşiktaş-Sivasspor

Süper Lig'de tarih yazan Atom Karınca Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u Vodafone Park'ta galibiyeti, yerden göğe kadar hak etti. Beşiktaş takımı, Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla bir an önce çözülmesi gereken bir kan uyuşmazlığı yaşıyor. Bu uyuşmazlık, Sivasspor karşılaşmasında bir kez daha ortaya çıktı.

Galatasaray-Denizlispor

Son şampiyon Galatasaray, eksik Denizlispor karşısında oldukça zorlandı. Sezon sonuna kadar bu görüntüsüyle kayıpsız hedefine ilerleyip, liderle arasındaki puan farkını kapatmaları çok zor.

Başakşehir-Yeni Malatyaspor

Şampiyonluk adayları arasında en iyi futbol oynayan takım Medipol Başakşehir. Son yıllarda kıl payı kaçırdıkları şampiyonluk hedefine, bu defa daha sağlam koşuyorlar. Y.Malatya'yı ezip geçtiler.