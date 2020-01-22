Süper Lig'de 19. hafta hakemleri açıklandı! Fenerbahçe-Başakşehir... - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
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'de 19. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 19. hafta hakemleri açıklandı

'de 19. haftanın hakemleri belli oldu. Haftanın en kritik karşılaşması olarak öne çıkan Fenerbahçe-Medipol mücadelesini yönetecek.

'in 19. haftasında müsabakaları yönetecek hakem kadroları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe'nin sahasında Medipol 'i ağırlayacağı karşılaşmayı yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Kritik maçın VAR odasında da Ali Şansalan bulunacak.

Haftanın diğer öne çıkan mücadeleleri ve hakemleri şöyle:

- Gençlerbirliği - Gaziantep FK : Mete Kalkavan
- Hes Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü : Cüneyt Çakır
- Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor : Özgür Yankaya
- Fenerbahçe - Medipol Başakşehir : Fırat Aydınus
- Yukatel Denizlispor - Antalyaspor : Halil Umut Meler
- Göztepe - Beşiktaş : Hüseyin Göçek
- İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray : Koray Gençerler
- Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor : Abdulkadir Bitigen
- BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor : Alper Ulusoy

  1. 22.01.2020
  2. Güncelleme: 22.01.2020 11:53
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