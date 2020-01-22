Süper Lig'de 19. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 19. haftasında müsabakaları yönetecek hakem kadroları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe'nin sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Kritik maçın VAR odasında da Ali Şansalan bulunacak.

Haftanın diğer öne çıkan mücadeleleri ve hakemleri şöyle:

- Gençlerbirliği - Gaziantep FK : Mete Kalkavan

- Hes Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü : Cüneyt Çakır

- Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor : Özgür Yankaya

- Fenerbahçe - Medipol Başakşehir : Fırat Aydınus

- Yukatel Denizlispor - Antalyaspor : Halil Umut Meler

- Göztepe - Beşiktaş : Hüseyin Göçek

- İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray : Koray Gençerler

- Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor : Abdulkadir Bitigen

- BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor : Alper Ulusoy