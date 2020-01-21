PFDK kararları açıkladı! Üç büyükler...

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK'nın üç büyükler için verdiği cezaları resmen duyurdu.

TFF'den konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21.01.2020 tarih ve 42 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 15.01.2020 tarihinde oynanan B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 15.01.2020 tarihinde oynanan B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 15.01.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 14.01.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 14.01.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabakaya teknik sorumlusu olmadan çıkmış olmasına rağmen müsabaka isim listesinde teknik sorumlu kısmının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

Av. Aytaç YÜKSEL

PFDK Başkanı