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19 Ocak 2020, Pazar
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Paşa’ya stoper

Paşa’ya Hırvat stoper

 son olarak forması giyen stoper 'yı kiraladı.

son olarak forması giyen stoper 'yı kiraladı. 23 yaşında 1.89 boyundaki Sarlija bu sezon 'da 14 maça çıktı. Temmuz 2019'da Slaven Belupo'dan CSKA'ya kiralanan Sarlija, satın alma opsiyonuyla Kasımpaşa'ya katıldı.

  1. 19.1.2020
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