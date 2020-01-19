Gol sağanağı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Gol sağanağı

Gol sağanağı

Gol sağanağı

Turuncu-lacivertliler, hocası ’ı gönderen Y. ’nın işini 41 dakikada bitirdi. Golleri Visca, , İrfan ve Mahmut attı.

, uçmaya devam ediyor. Y. 'yı ağırlayan ekibi 22'de Visca'nın nefis golü ile öne geçti. 27'de attı: 2-0. 34'te İrfan sahne aldı: 3-0. 41'te Mahmut bitirdi: 4-0. 45+2'de Giulherme attı fakat Acquah'ın Ba'ya faulu golü iptal ettirdi.

RÖLANTİYE ALDI

İlk yarıyı 4-0 bitiren Başakşehir, ikinci devre gaz keski. 64'te 'un ara pasını Jahovic, aşırttı: 4-1. 90+2'de Aleksic'in kafa vuruşu ise direkten geri döndü. Başakşehir bu galibiyetle puanını 36'ya yükselterek 18. haftayı ikinci basamakta bitirmeyi garantiledi.

16 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

İlk iki lig maçını kaybettikten sonra çıkışa geçen Medipol Başakşehir, yönetiminde müthiş gidiyor. 16 maçtır yenilmeyen turuncu-lacivertliler bu süreçte 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

3 MAÇTA 13 GOL ATTI

Başakşehir ligdeki son 3 maçta fileleri 13 kez havalandırdı. 16. haftada 'yi 4-1 yenen turuncu-lacivertliler, K.Paşa'yı 5-1 geçmişti.

DEMBA CEZALI

Başakşehir'de Demba Ba 60'ta sarı kart gördü ve haftaya oynanacak maçında cezalı duruma düştü. Senegalli son 3 maçında 4 kez fileleri sarstı.

  1. 19.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gol sağanağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN