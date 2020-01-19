Gol sağanağı
Turuncu-lacivertliler, hocası Sergen Yalçın’ı gönderen Y. Malatya’nın işini 41 dakikada bitirdi. Golleri Visca, Demba Ba, İrfan ve Mahmut attı.
Başakşehir, uçmaya devam ediyor. Y. Malatya'yı ağırlayan İstanbul ekibi 22'de Visca'nın nefis golü ile öne geçti. 27'de Demba Ba attı: 2-0. 34'te İrfan sahne aldı: 3-0. 41'te Mahmut bitirdi: 4-0. 45+2'de Giulherme attı fakat Acquah'ın Ba'ya faulu golü iptal ettirdi.
RÖLANTİYE ALDI
İlk yarıyı 4-0 bitiren Başakşehir, ikinci devre gaz keski. 64'te Umut Bulut'un ara pasını Jahovic, aşırttı: 4-1. 90+2'de Aleksic'in kafa vuruşu ise direkten geri döndü. Başakşehir bu galibiyetle puanını 36'ya yükselterek 18. haftayı ikinci basamakta bitirmeyi garantiledi.
16 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
İlk iki lig maçını kaybettikten sonra çıkışa geçen Medipol Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde müthiş gidiyor. 16 maçtır yenilmeyen turuncu-lacivertliler bu süreçte 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı.
3 MAÇTA 13 GOL ATTI
Başakşehir ligdeki son 3 maçta fileleri 13 kez havalandırdı. 16. haftada Kayseri'yi 4-1 yenen turuncu-lacivertliler, K.Paşa'yı 5-1 geçmişti.
DEMBA CEZALI
Başakşehir'de Demba Ba 60'ta sarı kart gördü ve haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Senegalli son 3 Süper Lig maçında 4 kez fileleri sarstı.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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