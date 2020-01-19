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19 Ocak 2020, Pazar
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‘Eli boş göndereceğiz’

‘Eli boş göndereceğiz’

Ligde 10 maç aradan sonra Ankaragücü'nü yenerek galibiyetle tanışan Öten iddialı.

Ligde 10 maç aradan sonra Ankaragücü'nü yenerek galibiyetle tanışan Öten iddialı. Öten, "Şanssızlığımızı kırıp, tünelin ucundaki ışığı gördük. G.Saray'ı evine eli boş göndermek istiyoruz" dedi.

  1. 19.1.2020
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