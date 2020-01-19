5 çeker Alanya

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor fırtınası esmeye devam ediyor. İlk yarıyı galibiyetle kapatan turuncu-yeşilliler, devreyi 3 puanla açtı. 38'de Tzavellas vurdu: 1-0. Kayseri'den Kvirzic, Salih'e faul yaptı. Hakem Ali Palabıyık önce sarı verdi. 45+2'de VAR'la kırmızı karta çevrildi.

CISSE'NİN 13. GOLÜ

59'da Efecan'ın ortası savunmadan sekti Bakasetas sert vurdu: 2-0. 62'de Siopis'in şutuna ayak koyan Cisse, ligdeki 13. golünü kaydetti: 3-0. 84'te Fernandes nefis vurdu: 4-0. 88'de Henrique farkı düşürdü: 4-1. 90+2'de Fernandes, topu kaptı ve plaseyle maçın skorunu ilan etti: 5-1.

BU SEZON KİMLERE 5 ATTI?

Alanyaspor bu sezon Ç.Rize'yi 5-2, Ankaragücü'nü 5-0, Denizlispor'u 5-1 ve Kayserispor'u 5-1'le yıktı. Turuncu-yeşilliler diğer en farklı galibiyeti ise Kasımpaşa'ya karşı 4-1'lik skorla elde etmişti.

MERİH'E DESTEK

Alanyaspor, eski futbolcusu Merih Demiral'ı unutmadı. Galibiyetin kutlandığı soyunma odasında, Juventus'ta çapraz bağı kopan 21 yaşındaki futbolcunun, eski forması açıldı.

ŞİMDİ HEDEF KUPA MAÇI

Alanya'da Efecan Karaca, şöyle konuştu: "İlk yarı biraz bocaladık ama rakip 10 kişi kalınca farkı yakaladık. Şimdi kupada Kasımpaşa'yı yeneceğiz."