5 çeker Alanya
Turuncu-yeşilliler; Tzavellas, Bakasetas, Cisse ve Fernandes (2) ile güldü. Kayseri’de Kvrzic atıldı. Tek sayı Henrique’den geldi.
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor fırtınası esmeye devam ediyor. İlk yarıyı galibiyetle kapatan turuncu-yeşilliler, devreyi 3 puanla açtı. 38'de Tzavellas vurdu: 1-0. Kayseri'den Kvirzic, Salih'e faul yaptı. Hakem Ali Palabıyık önce sarı verdi. 45+2'de VAR'la kırmızı karta çevrildi.
CISSE'NİN 13. GOLÜ
59'da Efecan'ın ortası savunmadan sekti Bakasetas sert vurdu: 2-0. 62'de Siopis'in şutuna ayak koyan Cisse, ligdeki 13. golünü kaydetti: 3-0. 84'te Fernandes nefis vurdu: 4-0. 88'de Henrique farkı düşürdü: 4-1. 90+2'de Fernandes, topu kaptı ve plaseyle maçın skorunu ilan etti: 5-1.
BU SEZON KİMLERE 5 ATTI?
Alanyaspor bu sezon Ç.Rize'yi 5-2, Ankaragücü'nü 5-0, Denizlispor'u 5-1 ve Kayserispor'u 5-1'le yıktı. Turuncu-yeşilliler diğer en farklı galibiyeti ise Kasımpaşa'ya karşı 4-1'lik skorla elde etmişti.
MERİH'E DESTEK
Alanyaspor, eski futbolcusu Merih Demiral'ı unutmadı. Galibiyetin kutlandığı soyunma odasında, Juventus'ta çapraz bağı kopan 21 yaşındaki futbolcunun, eski forması açıldı.
ŞİMDİ HEDEF KUPA MAÇI
Alanya'da Efecan Karaca, şöyle konuştu: "İlk yarı biraz bocaladık ama rakip 10 kişi kalınca farkı yakaladık. Şimdi kupada Kasımpaşa'yı yeneceğiz."
- 19.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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