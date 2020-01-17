Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray PFDK’ya sevk edildi - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
17 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray PFDK’ya sevk edildi

ve ’ya sevk edildi

Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray PFDK’ya sevk edildi

, , ve Demir Grup Sivasspor'un yanı sıra 1’inci Lig ekiplerinden B.B Erzurumspor 'na () sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 'na yapılan sevkler şöyle:
"1- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 14.01.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-BTC TURK YENİ MALATYASPOR müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle 'nın 52. maddesi uyarınca 'ya sevkine karar verilmiştir.
2- A.Ş. Kulübü'nün 14.01.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 15.01.2020 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR- A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 15.01.2020 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- A.Ş. Kulübü'nün 15.01.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."



Kaynak: DHA
  1. 17.01.2020
  2. Güncelleme: 17.01.2020 17:33
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray PFDK’ya sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN