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17 Ocak 2020, Cuma
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Birlik’ten

Birlik’ten Sosyal Lig

ile 'nin fantezi oyunu olan için yaptığı iş birliğinin anlaşması imzalandı.

ile 'nin fantezi oyunu olan için yaptığı iş birliğinin anlaşması imzalandı. Kulüpler Birliği Vakfı ve Başkanı , "Amacımız Sosyal Lig oyununu kesinlikle daha geniş bir platforma yaymak" değerlendirmesinde bulundu.
  1. 17.1.2020
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