Ben düşersem kadınlar düşer
Kulüpler Birliği'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı ziyarette ilginç diyaloglar yaşandı.
Kulüpler Birliği'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı ziyarette ilginç diyaloglar yaşandı. Kayseri başkanı Berna Gözbaşı, ligde sonuncu Kayseri'nin durumunu soran Başkan Erdoğan'a, "Tarihi bir misyon üstlendim. Ben düşersem tüm kadınlar düşer" dedi.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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