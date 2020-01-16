Ben düşersem kadınlar düşer

Kulüpler Birliği'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı ziyarette ilginç diyaloglar yaşandı. Kayseri başkanı Berna Gözbaşı, ligde sonuncu Kayseri'nin durumunu soran Başkan Erdoğan'a, "Tarihi bir misyon üstlendim. Ben düşersem tüm kadınlar düşer" dedi.