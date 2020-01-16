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16 Ocak 2020, Perşembe
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Ben düşersem kadınlar düşer

Ben düşersem kadınlar düşer

'nin Başkan 'a yaptığı ziyarette ilginç diyaloglar yaşandı.

'nin Başkan 'a yaptığı ziyarette ilginç diyaloglar yaşandı. başkanı Berna Gözbaşı, ligde sonuncu Kayseri'nin durumunu soran Başkan Erdoğan'a, "Tarihi bir misyon üstlendim. Ben düşersem tüm kadınlar düşer" dedi.

  1. 16.1.2020
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