Özdemir: Yeni bir yasaya ihtiyaç var

Çalıştaya katılan Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kısa ve net konuştu: "Bu sene, spor kulüplerinin mali kriterleri konusunda önemli adımlar attık. Bunlarla ilgili çalışmalarımız şu anda sürüyor. Bizim için daha önemli olan, spor kulüplerimizin yeni bir yasaya ihtiyacı olduğunun apaçık ortada olduğudur. Burada bunları tartışacağız ve Türkiye Büyük Millet Meclisimize, çıkması beklenen yasayla ilgili önemli dökümanları sunacağız."