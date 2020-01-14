Özdemir: Yeni bir yasaya ihtiyaç var
Çalıştaya katılan Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kısa ve net konuştu.
Çalıştaya katılan Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kısa ve net konuştu: "Bu sene, spor kulüplerinin mali kriterleri konusunda önemli adımlar attık. Bunlarla ilgili çalışmalarımız şu anda sürüyor. Bizim için daha önemli olan, spor kulüplerimizin yeni bir yasaya ihtiyacı olduğunun apaçık ortada olduğudur. Burada bunları tartışacağız ve Türkiye Büyük Millet Meclisimize, çıkması beklenen yasayla ilgili önemli dökümanları sunacağız."
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
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MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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