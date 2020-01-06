Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına futbola engel oldu
Antalya’da başlayan şiddetli yağmur ve fırtına, futbol kulüplerinin kamp için tercih ettiği Belek’i vurdu. Bölgede dereler taşarken, birçok yol sular altında kaldı. Birçok takım saha çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.
Antalya'da dün akşam başlayan ve bu sabah yoğunlaşan yağmur, rüzgarın da şiddetini artırmasıyla birlikte fırtınaya dönüştü. Belek'te birçok yol sular altında kalırken, dereler de taştı. Acısu Deresi'nin taşması sonucunda, derenin etrafında bulunan tarlalar sular altında kalırken, bölgedeki bazı yollar da ulaşıma kapandı.
Devre arası kamp çalışmalarını yapan futbol kulüpleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle program değişikliğine gitti. Fenerbahçe, Alanyaspor, Gaziantep FK gibi birçok Süper Lig ekibi de sabah sahada yapacağı antrenmanları iptal etti. Takımlar hazırlıklarını salonda sürdürdü.
Fırtına hayatı olumsuz etkilerken, şemsiyeleri kırılan vatandaşlar yağmurdan kaçmaya çalıştı.
- 06.01.2020
- Öyle bir şey ortaya çıktı ki! Caner Erkin...
- Galatasaray'da kazan kaynıyor! Fatih Terim'den Arda Turan için Mustafa Cengiz'e...
- Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Eski Beşiktaşlı...
- Fenerbahçe'de Allahyar sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu
- Fatih Terim'e dünya yıldızından şoke eden transfer kararı!
-
Belhanda'nın takımdaki geleceği belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Gülhan Belhanda ve Cagne gibi hayal kırıklığı yaşatan futbolcular bir transfer ayıbıdır, yazık kulübün paralarını heba edenlere.
-
Trabzonspor'un kamp kadrosunda altyapı sürprizi! Tam 8 isim...
Toplam 1
Yorum
adı değmez kerem baykuş'ta ısrar edilmeli, çok iyi potansiyele sahip. TS cok kazanır
-
Konya’ya Sambacı golcü
Toplam 1
Yorum
cafer iyi golcü
Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına futbola engel oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.