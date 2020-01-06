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06 Ocak 2020, Pazartesi
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'da şiddetli yağmur ve fırtına futbola engel oldu

Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına futbola engel oldu

’da başlayan şiddetli yağmur ve fırtına, kulüplerinin kamp için tercih ettiği Belek’i vurdu. Bölgede dereler taşarken, birçok yol sular altında kaldı. Birçok takım saha çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

'da dün akşam başlayan ve bu sabah yoğunlaşan yağmur, rüzgarın da şiddetini artırmasıyla birlikte fırtınaya dönüştü. Belek'te birçok yol sular altında kalırken, dereler de taştı. Acısu Deresi'nin taşması sonucunda, derenin etrafında bulunan tarlalar sular altında kalırken, bölgedeki bazı yollar da ulaşıma kapandı.

Devre arası kamp çalışmalarını yapan kulüpleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle program değişikliğine gitti. , , FK gibi birçok ekibi de sabah sahada yapacağı antrenmanları iptal etti. Takımlar hazırlıklarını salonda sürdürdü.
Fırtına hayatı olumsuz etkilerken, şemsiyeleri kırılan vatandaşlar yağmurdan kaçmaya çalıştı.

  1. 06.01.2020
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