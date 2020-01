Zekeriya Alp'ten Zorlu itirafı!

Söz konusu mekanda insan yoğunluğunun fazla olduğunu ve gizli bir buluşma olmadığını anlatan MHK Başkanı, "Birçok görevlinin olduğu, kameraların olduğu bir yerde buluştuk. Gizli saklı bir şey değil. İçimizdeki bazı arkadaşların düşündüğü şekilde bir anlayış olsaydı, farklı şeyler konuşsaydık zaten oraya gitmezdik. Zorlu, herkesin hareket halinde olduğu bir yerdi. Bunu bir yanlış olarak değerlendirmek lazım. Keşke bu toplantıyı orada yapmasaydık" değerlendirmesinde bulundu. Alp, buluşmanın içeriği ile ilgili de şunları söyledi: "Benim bulunmamın ana sebepleri, yazılı ve görsel basında kural hatası, IFAB raporu, atamalarda hakemlere sonraki hafta görev verilip verilmemesi, penaltıların tekrar edilip edilmemesi gibi konuların gündem haline getirilip, rahatsız edici boyutlara ulaşmasıydı. Toplantıda gözlemci not sistemi ve penaltı tekrarları dahil tüm konuları anlattık ve Ali Koç ikna olarak bize teşekkür etti.



HER BAŞKANLA BULUŞURUM AMA...

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in olduğu her ortamda her kulüp başkanıyla görüşeceğinin altını çizen Alp, yalnız başına ise hiçbir başkanla görüşmeyi doğru bulmadığını ifade etti. Yaptıkları tüm işlerde adil ve tarafsız olduklarına, herkese eşit yaklaştıklarına değinen Alp, "Toplantının yeri konusundaki eleştirilere tabii ki saygı duyarım ama adaletin mekanı olmaz" ifadesini kullandı.