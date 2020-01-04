Serdar Aziz-Vida pozisyonu için Sarvan'dan yorum: Penaltıydı

Toplantıya katılan MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da ilginç açıklamalar yaptı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Serdar Aziz ile Vida arasında yaşanan, siyah-beyazlı ekibin penaltı beklediği ancak devam eden iki pozisyonla ilgili konuşan Sarvan, şunları kaydetti: "UEFA, bütün hakemlere 'Çok ucuz penaltılar olmasın.' diyor. Penaltı ciddi bir karar ve herkesin kabul etmesi lazım. İtme konularının şiddeti bir yerde yazmıyor. Bu konuda geniş bir aralık var. İtme konularında hakemler tüm dünyada toleranslı davranıyor. UEFA da savunma oyuncularına tolerans gösteriyor ama bunun üzerinde durmamız gerekiyor. VAR hakemi ile aralarında standart bir konuşma olmuş. Kararın ne olması gerektiği konusunda hakemlerle aynı fikirde değiliz ama söyledikleri prosedüre uygun. Ortada bir art niyet söz konusu değil."



KEŞKE VAR OLMASAYDI

Oğuz Sarvan, "Son iki sezonda VAR uygulaması olmasaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum" dedi. Başkan vekili şöyle devam etti: "VAR'ın tek başarılı uygulaması, 2018'deki Dünya Kupası. Onun dışındaki hiçbir uygulama tam olarak oturmadı. Hala tartışmalar var. Pek çok gelişme yaşanacak. Ben de olumsuz bakarken Dünya Kupası'ndan sonra olumlu düşünmeye başladım. Şu anda son iki sene olmasaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bu kadar çok hakem tartışılmazdı."



İKİSİ DE DOĞRU

sarvan toplantıda ayrıca MHK'nin çalışmaları, atamalar, hakemlerle ilgili puanlama sistemi ve eğitimlerle ilgili sunum yaptı. Sarvan, sunumu sırasında Fenerbahçe'nin birer hafta arayla kaçırdığı ve kurtardığı penaltıların tekrarlatılıp tekrarlatılmaması tartışılmasıyla ilgili bilgi verdi. Yeni Malatya-F.Bahçe maçında sarı-lacivertlilerin kaçırdığı penaltıda kaleci Farnolle'ün ayağının çizgide olmamasına rağmen penaltı tekrarlatılmamıştı. Bir hafta sonra oynanan Göztepe-F.Bahçe müsabakasında ise sarı-lacivertlilerin kurtardığı penaltı, kaleci Altay'ın ayağı çizgide olmadığı gerekçesiyle tekrarlatılmıştı. F.Bahçe'nin itiraz ettiği pozisyonlarla ilgili Premier Lig maçlarından örnek video izleten Sarvan, iki hakemin de doğru karar verdiğini belirtti.