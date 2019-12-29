Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | CANLI
Çaykur Rizespor fikstürün son hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. İlk devreyi 3 puanla kapatarak moralli bir şekilde perdeyi kapatmak isteyen iki ekipten Fenerbahçe geçtiğimiz haftaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 3-1 ile geçmişti. Çaykur Rizespor ile Malatyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.
Ligde geçtiğimiz hafta sahasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'u da yenerek devreye moralli girmek istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin, Umar Aminu, Oğulcan, Vetrih.
Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Gustavo, Ozan, Deniz, Kruse, Tolga, Muriç.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıktı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize deplasmanında forma giyemiyor.
Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz de Rize'de takımıyla yer alamadı.
DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 4 deplasman maçında galip gelemedi.
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı.
Bu sezon deplasmanda 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 15 puan yitirdi.
2 İSİM CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin ikinci devresindeki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.
- 29.12.2019
- Güncelleme: 29.12.2019 19:22
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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