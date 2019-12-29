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29 Aralık 2019, Pazar
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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | CANLI

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | CANLI

Çaykur Rizespor fikstürün son hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. İlk devreyi 3 puanla kapatarak moralli bir şekilde perdeyi kapatmak isteyen iki ekipten Fenerbahçe geçtiğimiz haftaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 3-1 ile geçmişti. Çaykur Rizespor ile Malatyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Ligde geçtiğimiz hafta sahasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'u da yenerek devreye moralli girmek istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin, Umar Aminu, Oğulcan, Vetrih.

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Gustavo, Ozan, Deniz, Kruse, Tolga, Muriç.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize deplasmanında forma giyemiyor.

Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz de Rize'de takımıyla yer alamadı.

DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 4 deplasman maçında galip gelemedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı.

Bu sezon deplasmanda 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 15 puan yitirdi.

2 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin ikinci devresindeki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

  1. 29.12.2019
  2. Güncelleme: 29.12.2019 19:22
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