Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor - Kayserispor maçı 28 Aralık Cumartesi günü oynanacak. 29 puan ile 3. sırada yer alan bordo mavili takım, son mücadelesini İttifak Holding Konyaspor karşısında vermişti. Maçı 1-0 kazanan Fırtına seriyi sürdürmek istiyor... İstikbal Mobilya Kayserispor ise son iki maçını da kaybetti ve 10 puanla son sırada yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Kayserispor maç bilet fiyatları ne kadar? İşte soruların yanıtları...

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bugün saat 17.30'da oynanacak. Maç, Bein Sports kanalından canlı olarak aktarılacak. Müsabakanın hakemliğini Hüseyin Göçek yürütecek. Esat Sancaktar birinci yardımcı hakem, Serkan Ok 2. yardımcı hakem ve Mustafa İlker de dördüncü hakem olarak sahada yerini alacak.

TRABZONSPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI:

Kayserispor'un deplasmanda ter dökeceği karşılaşmada tüm varını ortaya koyması bekleniyor. 4-1'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig puan durumunda 10 puan ile sonuncu sırada bulunuyor. Cumartesi günü gerçekleştirilecek maçın bilet fiyatları ise şöyle:

Batı Alt VIP Tribün 375 TL,

Batı Alt VIP Tribün 325 TL,

Batı Alt VIP Tribün 225 TL,

Batı Alt VIP Tribün 150 TL,

Kategori 1 Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün 70 TL,

Kategori 2 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 60 TL,

Kategori 3 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 50 TL,

Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 40 TL,

Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 30 TL

İSTATİSTİKLER...

Kayserispor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sekizini kazanan Trabzonspor, son üç karşılaşmadan en az ikişer farkla galip ayrıldı. Süper Lig tarihinde Trabzonspor'a konuk olduğu 14 maçın sadece birini kazanan Kayserispor, tek galibiyetini Mayıs 2017'de aldı.

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında sekiz puan kaybeden Trabzonspor, aynı puan kaybını daha önceki 15 iç saha karşılaşmasında yaşamıştı. Kayserispor deplasmanda oynadığı son altı Süper Lig maçını en az ikişer gol yiyerek kaybetti.

Süper Lig'in ilk 16 haftasında ceza sahası dışından gol bulamayan tek takım Kayserispor. Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünü atan takım Trabzonspor, oyuncu Alexander Sörloth.

Alexander Sörloth bu sezon Süper Lig'de 10 gol kaydetti. Trabzonspor formasıyla sezonun ilk yarısında ondan daha fazla gol atan son oyuncu Oscar Cardozo. Süper Lig'in son iki sezonunda Trabzonspor'un attığı 93 golün yüzde 30'unda Anthony Nwakaeme'nin doğrudan katkısı var.

Şu an Süper Lig'de yer alan futbolcular arasında, Kayserispor'a transfer olduğu Ocak 2018'den bu yana hiçbir oyuncu Artem Kravets'ten daha fazla kafa golü atamadı.