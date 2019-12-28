Ankaragücü - Denizlispor | CANLI
Süper Lig'in son haftasında MKE Ankaragücü sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Son iki maçında berabere kalan başkent temsilcisi, son maçında Alanyaspor'a karşı farklı kaybeden Denizlispor'la kritik bir mücadele veriyor. Maçın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü evinde Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Bu maç öncesi ev sahibi takım topladığı 11 puanla 17. sırada bulunurken, konuk ekip ise 21 puanla 11. sırada yer alıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...
ANKARAGÜCÜ-DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ
Ankaragücü: Korcan, Tiago Pinto, Alihan, Cebrail, Pazdan, Kitsiou, Canteros, Faty, Sedat, İlhan, Orgill
Denizlispor: Adam Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz, Mustafa, Sackey, Sacko, Olcay, Murwaski, Aissati, Barrow, Rodallega
- Karşılaşmanın 10. dakikasında Denizlispor'dan Barrow, rakibine yaptığı tehlikeli hareket sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Ev sahibi ekipte cezalı Kulusic forma giyemiyor. Denizlispor'da ise sakatlığı süren Bergdich ve cezası bulunan Lopes de karşılaşmada görev alamayan isimlerden.
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
- Süper Lig tarihinde Denizlispor'u konuk ettiği 19 maçın 18'inde gol atan Ankaragücü, rakibine sadece Aralık 1986'da mağlup oldu (11G 7B).
- Ankaragücü ile oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanamayan Denizlispor (3B 3M), Mart 2007'den (1-0) bu yana rakibini mağlup edemiyor.
- Süper Lig'in son sekiz haftasında sadece iki puan toplayabilen Ankaragücü (2B 6M), bu puanları son iki karşılaşmada aldı.
- Süper Lig'de oynadığı son beş maçın sadece birini kaybeden Denizlispor (3G 1B), tek yenilgisini geçen hafta Alanyaspor'dan aldı (1-5).
- Bu sezon deplasmanda topladığı puan ile evinde topladığı puan arasında pozitif anlamda en fazla fark olan takım Denizlispor (14/7).
- Ankaragücü bu sezon skor olarak geri düştüğü 11 Süper Lig maçından sadece iki puan çıkarabildi (2B 9M). Denizlispor ise öne geçtiği altı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı.
- Ankaragücü formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında iki gol kaydeden Stelios Kitsiou, daha önceki 27 karşılaşmada gol sevinci yaşayamamıştı.
- Hugo Rodallega, Süper Lig kariyerinde Ankaragücü ile karşılaştığı iki maçta birer gol attı.
- Bu sezon Denizlispor formasıyla Süper Lig'de beş asist yapan Ismail Aissati, daha önceki 45 karşılaşmada dört gole katkı sağlamıştı (3 gol & 1 asist).
- Teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü ile karşılaştığı 10 maçın sadece birini kaybeden Mehmet Özdilek (6G 3B), tek yenilgisini son karşılaşmada aldı (Ankaragücü 2-1 BB Erzurumspor).
.
- 28.12.2019
- Güncelleme: 28.12.2019 15:15
- Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
- Erman Toroğlu'ndan flaş kırmızı kart yorumu: Ben olsam...
- Abdullah Avcı: İkinci yarıda daha doğru oynayan bir takım olmak arzumuz
- Erman Toroğlu: Zekeriya Alp'i yollamaya çalışıyorlar çünkü bazılarını bitirecek
- Hamza Hamzaoğlu: Nadir küfür etmişse, cezasız bırakmayacağız
- Fenerbahçe'den flaş Emre Belözoğlu kararı! İşte Çaykur Rizespor 11'i...
- Böylesi hiç görülmedi! Fırat Aydınus Beşiktaş maçında...
- Ünal Karaman kararını verdi! Trabzonspor - Kayserispor 11'leri...
- Galatasaray'dan UEFA'ya çalım! Transferleri böyle yapacak
- Fenerbahçe şoke oldu! Vedat Muriç için 'ajan' yolladılar...
-
Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
-
Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
-
Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Ankaragücü - Denizlispor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.