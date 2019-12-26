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26 Aralık 2019, Perşembe
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''Ocakta çalıştay var''

''Ocakta çalıştay var''

toplantısı sonrasında konuşan Başkan , spor çalıştayının ocak ayında yapılacağını ve çok önemli olduğunun altını çizdi.

Vakfı Toplantısı, 'da gerçekleştirildi. Vakıf ve Başkanı , toplantıda spor çalıştayı, korsan yayınlar ve limit arttırımı konusunu görüştüklerini belirterek, "Ocak ayında önemli bir spor çalıştayı yapılacak. 3 veya 4 gün sürecek. Tüm spor dallarıyla ilgili bir çalıştay. Burada için neler isteyebileceğimize dair kendi aramızda değerlendirme yaptık" dedi.

VAR'I GÖRÜŞECEĞİZ
VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili konunun toplantı öncesinde gündeme geldiğini ancak vakitlerinin yetmediğini vurgulayan Mehmet Sepil, "Toplantıdan önce bunu görüşelim dedik ancak bazı başkanların ayrılması gerekti ve bunu sonra görüşeceğiz. Zaten ligin ilk yarısının bitmesine 1 maç kaldı. Hafta sonunu atlatalım ve ayrıca bir toplantı yaparız bununla ilgili" diye konuştu.

CENGİZ HARİÇ TÜM BAŞKANLAR GELDİ
Başkan Sepil, toplantıya hastalanan G.Saray Başkanı dışında tüm başkanların katıldığını aktararak, "Geçmişte bu konuda Kulüpler Birliği olarak sıkıntılar yaşamıştık. Başkan Cengiz hastalanmış onun için temsilcisi gelmiş" dedi.

En önemli konu başlığı olarak yayıncı kuruluşla, korsan yayın sorununu konuştuklarını belirten Mehmet Sepil, "Bu, Türk futbolunun sorunudur. Bunun düzeltilmesi için ciddi bir çalışmanın içine gireceğiz" değerlendirmesini yaptı.

TALEP EDENLER BELLİ DEĞİL
Birlik Başkanı Mehmet Sepil, büyük tepkilere yol açan ve sonunda 'nin geri adım atmasıyla sonuçlanan, limit artırımıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Başkan Sepil, limit artırımıyla ilgili hangi kulüplerin talepte bulunduğunu bilmediğinin altını çizdi.

  1. 26.12.2019
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