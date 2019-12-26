''Ocakta çalıştay var''
Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında konuşan Başkan Mehmet Sepil, spor çalıştayının ocak ayında yapılacağını ve çok önemli olduğunun altını çizdi.
Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Vakıf ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, toplantıda spor çalıştayı, korsan yayınlar ve limit arttırımı konusunu görüştüklerini belirterek, "Ocak ayında önemli bir spor çalıştayı yapılacak. 3 veya 4 gün sürecek. Tüm spor dallarıyla ilgili bir çalıştay. Burada futbol için neler isteyebileceğimize dair kendi aramızda değerlendirme yaptık" dedi.
VAR'I GÖRÜŞECEĞİZ
VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili konunun toplantı öncesinde gündeme geldiğini ancak vakitlerinin yetmediğini vurgulayan Mehmet Sepil, "Toplantıdan önce bunu görüşelim dedik ancak bazı başkanların ayrılması gerekti ve bunu sonra görüşeceğiz. Zaten ligin ilk yarısının bitmesine 1 maç kaldı. Hafta sonunu atlatalım ve ayrıca bir toplantı yaparız bununla ilgili" diye konuştu.
CENGİZ HARİÇ TÜM BAŞKANLAR GELDİ
Başkan Sepil, toplantıya hastalanan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz dışında tüm başkanların katıldığını aktararak, "Geçmişte bu konuda Kulüpler Birliği olarak sıkıntılar yaşamıştık. Başkan Cengiz hastalanmış onun için temsilcisi gelmiş" dedi.
En önemli konu başlığı olarak yayıncı kuruluşla, korsan yayın sorununu konuştuklarını belirten Mehmet Sepil, "Bu, Türk futbolunun sorunudur. Bunun düzeltilmesi için ciddi bir çalışmanın içine gireceğiz" değerlendirmesini yaptı.
TALEP EDENLER BELLİ DEĞİL
Birlik Başkanı Mehmet Sepil, büyük tepkilere yol açan ve sonunda TFF'nin geri adım atmasıyla sonuçlanan, limit artırımıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Başkan Sepil, limit artırımıyla ilgili hangi kulüplerin talepte bulunduğunu bilmediğinin altını çizdi.
- 26.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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