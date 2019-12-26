''Ocakta çalıştay var''

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Vakıf ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, toplantıda spor çalıştayı, korsan yayınlar ve limit arttırımı konusunu görüştüklerini belirterek, "Ocak ayında önemli bir spor çalıştayı yapılacak. 3 veya 4 gün sürecek. Tüm spor dallarıyla ilgili bir çalıştay. Burada futbol için neler isteyebileceğimize dair kendi aramızda değerlendirme yaptık" dedi.



VAR'I GÖRÜŞECEĞİZ

VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili konunun toplantı öncesinde gündeme geldiğini ancak vakitlerinin yetmediğini vurgulayan Mehmet Sepil, "Toplantıdan önce bunu görüşelim dedik ancak bazı başkanların ayrılması gerekti ve bunu sonra görüşeceğiz. Zaten ligin ilk yarısının bitmesine 1 maç kaldı. Hafta sonunu atlatalım ve ayrıca bir toplantı yaparız bununla ilgili" diye konuştu.



CENGİZ HARİÇ TÜM BAŞKANLAR GELDİ

Başkan Sepil, toplantıya hastalanan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz dışında tüm başkanların katıldığını aktararak, "Geçmişte bu konuda Kulüpler Birliği olarak sıkıntılar yaşamıştık. Başkan Cengiz hastalanmış onun için temsilcisi gelmiş" dedi.



En önemli konu başlığı olarak yayıncı kuruluşla, korsan yayın sorununu konuştuklarını belirten Mehmet Sepil, "Bu, Türk futbolunun sorunudur. Bunun düzeltilmesi için ciddi bir çalışmanın içine gireceğiz" değerlendirmesini yaptı.



TALEP EDENLER BELLİ DEĞİL

Birlik Başkanı Mehmet Sepil, büyük tepkilere yol açan ve sonunda TFF'nin geri adım atmasıyla sonuçlanan, limit artırımıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Başkan Sepil, limit artırımıyla ilgili hangi kulüplerin talepte bulunduğunu bilmediğinin altını çizdi.