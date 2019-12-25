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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Kulüpler Birliği’nin olağan toplantısı Kulüpler ’nda başladı. Toplantının ana maddesi VAR kayıtlarının açıklanması olacak. Kulüpler Birliği’nin aylık olağan toplantısı Maslak’ta bulunan Kulüpler Birliği Binası’nda başladı. Toplantının ana konusu VAR kayıtlarının açıklanması olacak.

Kulüpler Birliği'nin olağan toplantısı Kulüpler 'nda başladı. Toplantının ana maddesi VAR kayıtlarının açıklanması olacak. Kulüpler Birliği'nin aylık olağan toplantısı Maslak'ta bulunan Kulüpler Birliği Binası'nda başladı. Toplantının ana konusu VAR kayıtlarının açıklanması olacak. Ayrıca geçtiğimiz ay tarafından yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarılan ve sonrasında tekrar yüzde 30'a indirilen limit aşımı da gündemin diğer maddesi olarak toplantıda konuşulacak. Başkanı Berna Gözbaşı ilk kez toplantıya katılırken, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında yer alan ilk kadın başkan unvanını taşıyor.

  1. 25.12.2019
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