Kulüpler Birliği toplantısı başladı
Kulüpler Birliği’nin olağan toplantısı Kulüpler Birliği Binası’nda başladı. Toplantının ana maddesi VAR kayıtlarının açıklanması olacak. Kulüpler Birliği’nin aylık olağan toplantısı Maslak’ta bulunan Kulüpler Birliği Binası’nda başladı. Toplantının ana konusu VAR kayıtlarının açıklanması olacak.
Kulüpler Birliği'nin olağan toplantısı Kulüpler Birliği Binası'nda başladı. Toplantının ana maddesi VAR kayıtlarının açıklanması olacak. Kulüpler Birliği'nin aylık olağan toplantısı Maslak'ta bulunan Kulüpler Birliği Binası'nda başladı. Toplantının ana konusu VAR kayıtlarının açıklanması olacak. Ayrıca geçtiğimiz ay TFF tarafından yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarılan ve sonrasında tekrar yüzde 30'a indirilen limit aşımı da gündemin diğer maddesi olarak toplantıda konuşulacak. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ilk kez toplantıya katılırken, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında yer alan ilk kadın başkan unvanını taşıyor.
- 25.12.2019
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Sörloth farkı
Toplam 1
Yorum
baksoy Gerçekten iyi ki SÖTLOTH var ? Yoksa düşme potasında olurduk ?
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Böyle gitmez
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu soruna bir çözüm bulalım artık ? Top kesici özelliği olan bir ön liberomuz yok ?
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Kolay olsaydı sen de oynardın
Toplam 2
Yorum
baksoy Bu maçta tüm takım kötüydü ? Buna rağmen maçı kazandık ?
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